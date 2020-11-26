У Зеленского ответили на призыв Авакова ввести локдаун

В Украине будет введен жесткий локдаун, если ситуация с коронавирусом значительно ухудшится.

Как заявила в комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, Владимир Зеленский рассматривает локдаун как "крайнюю меру для улучшения эпидемиологической ситуации".

На предложение министра внутренних дел Арсена Авакова разработать механизм компенсации убытков для населения Мендель ответила, что экономическая помощь бизнесу планируется в административной сфере и сфере налогообложения.

Также, по ее словам, инициировано покрытие части зарплат, социальные выплаты наиболее незащищенным слоям населения, кредитные каникулы и дешевые кредиты и пр.

"На сегодняшний день медицинская система Украины была реабилитирована настолько, что выдерживает нынешнее нагрузки, однако, как видим, ситуация быстро меняется. Именно поэтому Владимир Зеленский инициировал восстановление действующих и разработку новых программ экономической помощи бизнеса и социальной поддержки населению в случае необходимости жесткого карантина", – отметила пресс-секретарь.

Она добавила, что при условии ухудшения ситуации, Украина будет должна внедрить локдаун для сохранения прежде всего жизни людей, а также медицинской системы.

"Вместе с тем, парламенту предложено проголосовать законотворческие инициативы по экономической поддержке", – констатировала Мендель.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр внутренних дел Арсен Аваков призвал срочно ввести в Украине локдаун на три недели с механизмом компенсаций.

Врач-инфекционист Ольга Голубовская также выступила за введение полного локдауна в Украине.