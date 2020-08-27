У Зеленского оправдались из-за скандала с попурри на День Независимости

Офис президента Украины обнародовал оправдание по поводу скандала с использованием песен без согласия авторов в праздничном попурри ко Дню Независимости.

На официальной странице ОПУ в Facebook разместили полную версию номера и отметили, что он был создан якобы без нарушений (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"С целью соблюдения требований украинского законодательства при создании музыкального номера ко Дню Независимости Украины на Софийской площади в Киеве Офис президента публикует полный перечень использованных фрагментов музыкальных произведений с указанием их авторов", – говорится в сообщении.

В ОПУ также отметили, что законом разрешается подобное использование фрагментов песен без предварительного согласия автора. В подтверждение этого пресс-служба главы государства процитировала пункт 9-1 статьи 21 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах", который позволяет без согласия автора (или другого лица, имеющего авторское право) публиковать фрагменты музыкальных и других произведений в нескольких форматах, в том числе в формате попурри, при условии, если указано имя автора и источник заимствования.

"Размещаем полный видеоролик музыкального попурри, в котором выполнены требования пункта 9-1 статьи 21 Закона "Об авторском праве и смежных правах" и под каждым фрагментом заимствованной композиции указана ссылка на автора музыкального произведения", – еще раз подчеркнули в ОПУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в День Независимости, 24 августа, на Софийской площади в Киеве топовые украинские звезды исполнили попурри из самых популярных хитов независимой Украины.

Однако группы "Бумбокс" и "Океан Ельзи" заявили, что не давали разрешения на использование их песен.

Кроме того, многим украинцам не понравилось, как выглядели артисты, и то, что среди отрывков 42 песен они выполнили и русскоязычные.

Также люди выразили мнение, что концерт был лишен вкуса и что в стране, которая сейчас защищает свою независимость на востоке, вообще не время для подобных торжеств.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram