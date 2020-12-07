У Зеленского обсудили подготовку к массовой вакцинации в Украине

В Украине продолжили подготовку к закупке вакцины против COVID-19 и массовой вакцинации граждан.

Процессы держит на контроле глава государства Владимир Зеленский, отметили в пресс-службе Офиса президента Украины (ОПУ). Об этом, а также о ситуации с распространением и противодействием пандемии шла речь на традиционном селекторном совещании в ОПУ 7 декабря.

По словам президента, власть должна иметь четкие алгоритмы действий при вакцинации: кто будет вакцинироваться первым, сколько пациентов смогут принять больницы за месяц, как помочь медучреждениям с процессом, поскольку такую массовую вакцинацию в мире будут проводить впервые.

Как проинформировал премьер-министр Денис Шмыгаль, за прошедшую неделю количество заболевших COVID-19 в Украине существенно уменьшилось по сравнению с предыдущими периодами.

Так, с 30 ноября по 6 декабря было выявлено 89 322 больных, на позапрошлой неделе – 96 936. То есть заболело 7,6 тыс. человек меньше, при этом количество тестирований почти неизменно и колеблется в пределах 280-290 тыс. в неделю, подчеркнул премьер.

Также на совещании министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что с ноября в стране увеличилось более чем 15 тыс. количество коек, подключенных к кислороду. По его словам, некоторые области перевыполняют план, некоторые, в частности Днепропетровщина и Донбасс, – недовыполняют его.

По информации Степанова, за прошедшую неделю было закуплено 66 тыс. тестов на антиген. Всего до конца года министерство закупит 1,3 млн таких тестов.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила заражать молодых здоровых людей коронавируса, чтобы ускорить разработку вакцины.

Мнения ученых по этому поводу разделились. Сторонники таких испытаний утверждают, что риски COVID-19 для молодых и здоровых минимальны, а польза для общества высока. В ВОЗ на закрытой от публики и участников исследования встрече обсудят возможные проблемы с такими испытаниями на людях.