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У Зеленского неожиданно отвернулись от украинцев: о чем речь

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Офис президента Украины Владимира Зеленского перестал принимать электронные письма от граждан из-за чрезмерной загруженности.

Об этом пишет theБабель. Отмечается, что при попытке отправить запрос на получение информации от ОП система присылает автоматический отказ с объяснением.

"В связи с чрезмерным увеличением количества электронных обращений к главе государства, что приводит к задержке в их обработке, Ваше обращение сейчас не может быть принято", – сказано в ответе.

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При этом, отправителю в Офисе президента посоветовали пользоваться "другими предусмотренными законодательством способами доставки обращений": обычной почтой или на личном приеме.

У Зеленского неожиданно отвернулись от украинцев: о чем речь

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что месяц работы президента Владимира Зеленского и сотрудников ОП обошелся бюджету Украины почти в 78 млн гривен.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Офис президента
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