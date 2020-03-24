У Зеленского назвали возможную дату окончания карантина в Украине

При соблюдении карантина в Украине эпидемию коронавируса COVID-19 можно будет побороть уже к маю.

Об этом в эфире "Свобода слова" сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив. По ее мнению, при соблюдении карантинных мер, украинцы смогут полноценно вернуться на работу.

Он отметила, что чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни.

Карантин в Украине

"Первый и самый главный рецепт выхода из кризиса – это максимальное соблюдение карантина. Чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни. Мы видим, что экономика Китая быстро начала восстанавливаться. То же самое мы должны пережить у себя. Мы должны максимально оставаться дома и придерживаться тех правил, которые установлены по ограничению для того, чтобы уже в мае всем нормально выйти из этой ситуации и опять же вернуться на работу", – пояснила Ковалив.

Также замглавы ОПУ сообщила, что для поддержки медицины в Украине понадобится около 100 млрд гривен, которые пойдут на зарплаты медикам и на закупку оборудования.

"Мы говорим сегодня о необходимости в более 100 миллиардов гривен дополнительных, которые нам, если у нас будет пик коронавируса нужно будет поддержать зарплатами и врачей, и закупкой дополнительного оборудования", – добавила Ковалив.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 марта в Украине карантин из-за коронавируса ввели во всех регионах. Предварительная дата его окончания – 3 апреля.

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