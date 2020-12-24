У Зеленского исправили информацию о "Большой стройке" после обвинений в манипулировании

На сайте Офиса президента исправили информацию о количестве украинцев, которые считают программу "Большая стройка" главным позитивным событием года, с 93% на 11,3%.

Обновленную информацию можно увидеть на сайте президента. Внизу сообщения дописано, что новость содержит исправления – изменен заголовок, первый и второй абзацы.

В ОП извинились за допущенную неточность.

"По уточненной информации от Фонда "Демократические инициативы", программу "Большая стройка" назвали событием года 11,3% опрошенных, из них 93% оценили ее как позитивную. "Большая стройка" – единственный из пунктов в рейтинге топ-5 событий года, который украинцы отметили положительно", – сказано в сообщении.

Напомним, вскоре после публикации ОП неверной информации научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань обвинил ОП в манипулировании их социологическими данными.

По его словам, в действительности "Большую стройку" назвали главным позитивом года только 11,3% опрошенных. Из этих 11,3% положительно ее оценили 93%.

Гарань назвал это "тревожным знаком", поскольку "происходит манипулирование общественным мнением и введение в заблуждение самого президента".

Как сообщал OBOZREVATEL, экономисты считают, что масштабная инфраструктурная программа "Большая стройка" стала настоящим спасением для украинской экономики в этом году. Экономический кризис, вызванный пандемией, привел к существенному падению ВВП всех стран мира, и Украины в том числе.