Конец блокаде? У Зеленского хотят подыграть России с Крымом

В Украине бурно обсуждают заявление скандального советника президента Владимира Зеленского, кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" Даниила Гетманцева о необходимости возобновить подачу пресной воды в аннексированный Крым.

Какая вероятность реализации этой идеи и в чем угроза – разбирался OBOZREVATEL.

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"Отключая воду в оккупированном Россией Крыму, Украина вредит своим же гражданам", – такое заявление сделал кандидат в нардепы от президентской партии Даниил Гетманцев.

По его словам, в самой политической силе еще не сформирована позиция по этому вопросу, но сам советник президента убежден, что это не только вредит крымчанам, но еще и абсолютно безсполезно как метод возвращения аннексированной территории.

Даниил Гетманцев Politeka.net

"Мне кажется, что это не тот метод, который нужно использовать для возобновления контроля за нашими территориями", – заявил он.

Гетманцев оказался не единственным в своем заявлении, его мысль поддержал бывший представитель президента в Крыму Борис Бабин, впрочем, его позиция оказалось менее кардинальной. Он предлагает восстановить подачу воды через Северо-Крымский канал в обмен на деоккупацию Северной части аннексированного полуострова.

По его мнению, восстановление водоснабжения 400-километровым каналом "будет крахом всех надежд на деоккупацию, это будет государственной изменой в уголовно-правовом смысле, и, конечно, это будет предательством интересов украинского народа", но при этом Украина со своей стороны может пойти на переговоры.

"Например, у нас есть территория Северного Крыма, это два моногорода – Красноперекопск и Армянск, которые сегодня больше всего страдают от отсутствия воды, потому что предприятия скоро будут закрываться, водные горизонты пустые, и оттуда люди будут ехать в первую очередь", – рассказал Бабин.

Борис Бабин УНИАН

Бабин полагает, что украинская сторона может предложить РФ восстановить водоснабжение, что поможет избежать гуманитарной катастрофы и превратить полуостров "в пустыню".

Впрочем, без каких-либо шагов по деоккупации, поставка воды осуществляться не будет.

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Крым превращается в пустыню

Северо-Крымский канал был перекрыт в апреле 2014 года благодаря действиям украинских и крымскотатарских активистов, а также решению властей. Вода с материковой части обеспечивала около 85% потребностей полуострова в пресной воде.

В Крым из Днепра поставлялось около 1 млрд куб. м воды в год, теперь же полуостров снабжают водой только из водохранилищ и подземных источников. На полуострове есть 22 водохранилища общим объемом 334,2 млн. куб. м, что в три раза меньше, чем ранее потреблял полуостров.

Это привело к катастрофе в аграрном секторе. Ежегодно так называемые власти Крыма заявляют о снижении урожайности. Больше всего страдают зерновые и бобовые культуры, а рис, который считался одним из лучших в мире, вообще перестали выращивать.

Ежегодно оккупанты теряют от отсутствия воды сотни миллионов рублей. А их заявления о внедрении в Крыму систем опреснения воды остались только разговорами из-за дороговизны.

Отсутствие воды сказывается и на экологии полуострова, чего только стоит прошлогодняя катастрофа на заводе "Крымский Титан", из отстойника которого произошел выброс серной кислоты. Пострадали тысячи жителей прилегающего Армянска, в городе даже была проведена эвакуация.

Помимо этого, по данным экологов, через 10–15 лет две трети оккупированного Крыма превратятся в пустыню.

Северо-Крымский канал newday.kherson.ua

"Россия вопрос Крыма закрыла"

Впрочем, сами же крымчане крайне негативно высказались в отношении идей Гетманцева и Бабина, отметив, что у обоих нет никаких полномочий говорить о возможном снятии водной блокады.

По словам переселенца из Крыма, экономического эксперта, эксперта по вопросам временно оккупированных территорий "Майдана иностранных дел" Юрия Смелянского, водная блокада является одним из методов влияния Украины на Россию, которых у нас есть не так много.

"Подача пресной воды в Крым, хоть это может звучать несколько цинично, это один из козырей, а частичная размена козырей не является инструментом достижения конкретных целей", – сказал Смелянский в комментарии OBOZREVATEL.

В свою очередь генеральный директор крымскотатарского телеканала ATR Ленур Ислямов заявил, что не Гетманцев с Бабиным устраивали водную блокаду. Более того, она была организована по просьбе крымских татар, проживающих в Крыму, чтобы оккупанты не получали никаких ресурсов с материковой Украины.

К тому же, Ислямов отметил, что на территории аннексированного полуострова размещены российские войска:

"Для кого Гетманцев собирается подавать воду? Для российских военных? Или он сможет отделить воду для гражданских от военных?"

Северо-Крымский канал Крым.Реалии

Не верят крымчане и в возможность даже частичной деоккупации полуострова. Смелянский указал на то, что Россия пока закрыла для себя вопрос Крыма.

"Поэтому мы можем говорить о разных вариациях освобождения Крыма. Возможно, когда полуостров будет деоккупирован поэтапно, а не сразу: Северная часть, Центральная часть, Юго-Западные части и так далее – да. Когда мы придем к тому моменту и увидим со стороны России шаги по деоккупации Крыма, мы будем обсуждать условия, в том числе и подачи воды", – говорит Смелянский.

"На сегодняшний день хотелось бы, но реальность такого варианта стремится к нулю, и даже не потому что Россия сегодня не готова к переговорам по Крыму, для нее вопрос полуострова закрыт", – добавил он.

Ислямов же считает такие заявления не чем иным, как самопиаром и непониманием того, кем является российский президент Владимир Путин и чего стоят договоренности с ним.

"Никто воду подавать не будет, для нас это принципиально, и ни о какой торговле речи быть не может. Точка", – заявил он.

Кроме того, в случае если новые власти действительно решат снять водную блокаду с Крыма, Ислямов обещает всячески этому препятствовать.

"За всех крымских татар говорить не буду, но лично я буду стоять там со всеми теми, кто поддерживает мою позицию, и пока будут силы и возможности, мы не позволим это сделать", – сказал крымчанин.

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