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17 апреля • обновлено в 05:28
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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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У "зеленой" власти полнейшая деградация

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Бесполезные идиоты.

Такое старое, забытое, непонятое слово "обязанности". Сегодня прочитала пост благодарного гражданина Израиля, который высказал восхищение действиями своего правительства, оказавшего ему помощь в его конкретной ситуации. Он написал, что гордится тем, что он гражданин этой страны, а я подумала, что в их случае кто-то просто хорошо понимает слово "обязан". Обязан защищать, обязан соблюдать Закон. Это двустороннее соглашение между гражданином и его государством, некая социальная договоренность, которая дает обеим сторонам ощущение защищенности и уверенности.

Гражданин понимает, что за ним стоят горой. Государство понимает, что его граждане будут держать небо руками, в случае беды. По крайней мере их собственный процент "большинства" не так велик, как у нас. Где надевают футболки с надписью о правах, но не наденут с надписью об обязанностях. Эти же люди. Именно эти.

В момент активных боевых действий эти же люди, практически все из них, начали замечать, что устали. Понимаю, сидеть в окопе проще, чем терпеть неудобства в быту и бизнесе. Они же затем и пришли под зеленым знаменем, чтобы изменить повестку дня - отодвинуть войну и связанные с ней потери, дополнительные налоги, личные переживания на второй план. Пришли, заявили о своих правах, и все. И причем здесь какие-то обязанности, правда?

И когда сегодня на частных авто из МОЗ вывозятся тайно тесты на коронавирус, которые всплывают в аптеках по бешеным ценам, то это, видимо, те самые права. Эти тесты продавать.

Когда Московскому патриархату безнаказанно позволяют уничтожать украинцев, пусть наивных и оболваненных этими приходами - то это тоже преподносится, как права.

Когда на телевизионных помойках страны топятся идеи, начинания, реформы и репутации - то это те же самые права.

Но когда эти люди болеют - они вспоминают про обязанности. Не свои. Государства. Медиков.

Когда в дома этих людей приходит война - они вспоминают про обязанности. Не свои. Армии. Волонтеров и добровольцев.

Когда в страну приходит кризис и власть, выбранная этими людьми, их же разочаровывает, они вспоминают про обязанности. Не свои. Меньшинства. "А сделайте-ка нам Майдан!". "А прогоните их!"

А нет, уважаемые...

Как-то грустно все получается. Вы имеете право загнать страну с возрожденной армией и растущей экономикой в полную задницу за неполные полгода - а об обязанностях молчите.

Полнейшая деградация, как по мне.

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Автор
Елена Кудренко Елена Кудренко
Темы
Медицинская реформа Коронавирус Реформы Зеленского
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Олени Кудренко
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