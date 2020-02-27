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27 февраля • обновлено в 08:02
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У Ющенко со скандалом отобрали докторскую степень

13.1т
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У нардепа Верховной Рады Украины трех созывов, брата третьего главы государства Виктора Ющенко Петра отобрали степень доктора наук.

Причиной стало наличие плагиата в диссертации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки

Решение о присуждении Петру Ющенко докторской по специальности "История Украины" отменила аттестационная коллегия МОН.

"Диссертации Петра Ющенко на тему "Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII - начало XXI вв.)" не соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям, не содержит авторских научных положений и научно обоснованного результата в области исторической науки, которая решала бы важную научную или научно-прикладную проблему, содержит текстовые заимствования и некорректные ссылки", – говорится в заявлении.

У Ющенко со скандалом отобрали докторскую степень

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в деле об отравлении Ющенко раскрылись новые факты, появились доказательства.

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Автор
Анатолий Запорожский
Персона
Виктор Ющенко
Место
Украина
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Ющенко падлюка и сврлота конечно ,он создал в Украине олигархов
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
долго ржал.плагиат,блин,у каждого первого нашего "ученого" есть.всех гнать в шею пр.дурков.особенно интересно что будет с профессором яныком ))
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Кравчук Галина
Кравчук Галина
На черзі професор з ростова. Поспішайте!
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