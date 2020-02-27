У Ющенко со скандалом отобрали докторскую степень

У нардепа Верховной Рады Украины трех созывов, брата третьего главы государства Виктора Ющенко Петра отобрали степень доктора наук.

Причиной стало наличие плагиата в диссертации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки

Решение о присуждении Петру Ющенко докторской по специальности "История Украины" отменила аттестационная коллегия МОН.

"Диссертации Петра Ющенко на тему "Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII - начало XXI вв.)" не соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям, не содержит авторских научных положений и научно обоснованного результата в области исторической науки, которая решала бы важную научную или научно-прикладную проблему, содержит текстовые заимствования и некорректные ссылки", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в деле об отравлении Ющенко раскрылись новые факты, появились доказательства.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!