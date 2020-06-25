У Януковича ответили на подозрение ГБР в госизмене

Адвокатское объединение AVER LEX, представляющее интересы экс-президента Украины Виктора Януковича, назвало лживой информацию о вручении их клиенту подозрения в совершении государственной измены

Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу AVER LEX. По словам адвоката Виталия Сердюка, никаких уведомлений его клиенту не вручили.

"Государственное бюро расследований лжет относительно того, что Виктору Януковичу было сообщено о подозрении в государственной измене путем совершения действий, направленных на подрыв суверенитета и обороноспособности Украины", – заявил адвокат.

Он сказал, что ГБР вызывало Януковича 23 июня для допроса, куда прибыли представители экс-президента.

"Мы как адвокаты, представляющие интересы Виктора Януковича, прибыли в указанное в повестке время в ГБР. Привезли пакет документов об уважительности причин неявки самого Клиента. И еще раз напомнили представителю ведомства, что поскольку Виктор Янукович официально получил временное убежище и пребывает на территории РФ по общеизвестному адресу, то все документы должны вручаться ему исключительно в порядке международной правовой помощи", – рассказал правозащитник.

Сердюк также добавил, что адвокаты задокументировали новость ГБР о якобы уведомлении Виктора Януковича о подозрении и готовят иск в суд об опровержении недостоверной информации.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и двум экс-министрам обороны – Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву – сообщено о подозрении в государственной измене.