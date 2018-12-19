"У всех душа как душа, а у них – загадочная": Подервянский дал четкое определение кац*пам

Отличительными чертами кацапов являются понты, желание обижать слабых и тупое упрямство.

Об этом заявил знаменитый украинский писатель и художник Лесь Подервянский в интервью телеканалу ART.

По его мнению, кацапы – это "очень странные люди, которые отличаются от всех остальных".

"Но, кстати, в этом нет ничего обидного, потому что они сами это декларируют. Они говорят: мы другие, у нас особые ценности и у нас загадочная душа. У всех остальных душа как душа, а у них – загадочная! Но поразмыслив немножко, мы приходим к выводу, что загадочная душа всегда подсказывает только одно – что нужно всегда бить и обижать тех, кто меньше тебя. Другой загадочности там нет", - заявил он.

Лесь Подервянский

Еще очень важная для кацапа вещь – это понты, считает писатель.

"Это казаться, вместо того, чтобы быть. Еще бы я отметил тупое упрямство. И желание обижать слабых, потому что без этого нельзя чувствовать себя счастливым кацапу", - резюмировал Подервянский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Подервянский назвал функцию русского языка в Украине.