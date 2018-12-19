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"У всех душа как душа, а у них – загадочная": Подервянский дал четкое определение кац*пам

2.4тЧитать материал на украинском

Отличительными чертами кацапов являются понты, желание обижать слабых и тупое упрямство.

Об этом заявил знаменитый украинский писатель и художник Лесь Подервянский в интервью телеканалу ART.

По его мнению, кацапы – это "очень странные люди, которые отличаются от всех остальных".

"Но, кстати, в этом нет ничего обидного, потому что они сами это декларируют. Они говорят: мы другие, у нас особые ценности и у нас загадочная душа. У всех остальных душа как душа, а у них – загадочная! Но поразмыслив немножко, мы приходим к выводу, что загадочная душа всегда подсказывает только одно – что нужно всегда бить и обижать тех, кто меньше тебя. Другой загадочности там нет", - заявил он.

Лесь Подервянский

Лесь Подервянский

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Еще очень важная для кацапа вещь – это понты, считает писатель.

"Это казаться, вместо того, чтобы быть. Еще бы я отметил тупое упрямство. И желание обижать слабых, потому что без этого нельзя чувствовать себя счастливым кацапу", - резюмировал Подервянский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Подервянский назвал функцию русского языка в Украине.

Персоны
Лесь ПодервянскийЛесь Подерв’янський
Место
Украина
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Украина- это не Европа. В Европе за такие высказывания сажают.Как были вы селюками так и остались.
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Время его пощадило...как был дураком,так и остался...ну хоть в чём то стабильность.
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Скала Богдан
Скала Богдан
Дегтяренко Светлана, а ти що себе рахуєш розумною, курка безмозла.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Нужно добавить генетическую жестокость и тупорылость цапья, а также лень и засратость...
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