У Венедиктовой ответили на обвинения НАБУ по делам Нацгвардии, "Роттердам +" и VAB Банка

Офис генерального прокурора в ответ на обвинения Национального антикоррупционного бюро по нескольким делам, заявил, что во всех уголовных производствах действует исключительно в рамках закона и определенных полномочий.

Об этом говорится на сайте ведомства. Речь идет о том, что 2 декабря НАБУ обвинило ОГП якобы в препятствовании привлечению виновных к ответственности по делу Нацгвардии.

"1 декабря 2020 генеральным прокурором в соответствии с требованиями ст 36, 37 УПК Украины, было изменено группу прокуроров, осуществляющих надзор за соблюдением законов в форме процессуального руководства, в уголовном производстве по факту предоставления неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины, которое расследуется детективами НАБУ", – сказано в сообщении.

В ОГП отметили, что с целью обеспечения быстрого и эффективного исследования всех обстоятельств уголовного производства действительно было принято решение о включении генерального прокурора в состав группы.

"Кроме этого, с целью достижения эффективного досудебного расследования и изучения обстоятельств дела по существу, в состав группы прокуроров, было включено и.о. руководителя САП Максима Грищука, а старшим группы определено начальника управления САП Андрея Довганя. В то же время, подчеркиваем, что такие действия генерального прокурора в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства Украины, не нуждались в согласованиях ни с одним лицом или органом досудебного расследования", – отметили в ведомстве.

Там отметили: изменение группы прокуроров в уголовном производстве не влияет на проведение следственных розыскных действий.

В ОГП также напомнили, что по результатам изучения материалов производства было подписано сообщение о подозрении действующему народному депутату, как вероятном участнику преступной группы, который получает неправомерную выгоду.

В ведомстве также подчеркнули, что дважды возвращали в НАБУ материалы уголовного производства в отношении экстрадиции бенефициарного владельца "ВиЭйБи Банка", и готовы направить их компетентным органам других стран после устранения Бюро недостатков.

Причинами отказов в направлении материалов в иностранное государство стал ряд законных оснований.

"Безусловно, после устранения НАБУ процессуальных нарушений в материалах экстрадиционного запроса ОГП готов направить их в порядке, установленном действующим национальным и международным законодательством в компетентные органы иностранного государства для задержания лица и его дальнейшей экстрадиции в Украину", – сказано в сообщении.

В Офисе генерального прокурора также заявили, что расценивают обвинения генпрокурора Ирины Венедиктовой со стороны НАБУ в незамене прокурора в производстве по формуле "Роттердам +" как попытки скрыть неэффективное досудебное расследование, перекладывая обвинения на прокуроров САП и Офис генпрокурора.

"Во время следствия никем не высказывались сомнения в его эффективности и не стоял вопрос о необходимости замены прокурора в производстве, в том числе и в связи с его возможной заинтересованностью в предотвращении публичного судебного разбирательства противоправных действий должностных лиц НКРЕКП и представителей группы компаний-бенефициаров. Однако, сразу после принятия прокурором САП Виталием Пономаренко, который в соответствии со статьей 36 УПК Украины и Закона Украины "о прокуратуре" является самостоятельным в своей процессуальной деятельности, решение о закрытии уголовного производства возник ряд вопросов относительно эффективности следствия и необходимости в замене прокурора в производстве", – сказано в сообщении.

В Офисе отметили, что 11 ноября Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении заявления детективов НАБУ об отводе прокурора САП в указанном уголовном производстве, "а потому отсутствуют какие-либо доказательства его возможной ангажированности".

"В настоящее время вопрос о необходимости замены прокурора в этом уголовном производстве изучается, и окончательное решение будет принято после полной и всесторонней проверки всех обстоятельств дела", – подчеркнули в Офисе генпрокурора.