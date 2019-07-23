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"У вас гражданство "ДНР"?" Украинец загнал в угол депутата Госдумы вопросом о войне

2.4т Читать материал на украинском

Украинский эксперт Максим Яли загнал в угол депутата нелегитимной Госдумы Константина Затулина неудобным вопросом о вторжении России на Донбасс.

Это произошло в эфире пропагандистской программы "Время покажет" Первого канала. В частности, Яли поймал российского депутата на опрометчивой оговорке в одном из интервью, которой тот признал причастность страны-агрессора к войне в Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Господин Затулин, у вас гражданство "ДНР" или Российской Федерации?" – обратился украинский гость эфира к Затулину.

Тот заметно стушевался после таких слов и спросил у Яли, зачем он задает такой глупый вопрос.

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"Объясняю: в интервью 5 сентября 2018 года вы сказали: "Мы совершили одну грубейшую ошибку – мы остановились и не взяли Мариуполь". "Мы" – это кто?" – спросил украинец у одиозного депутата Госдумы.

После этого Затулин растерялся еще больше и принялся сумбурно оправдываться за фразу, которая бросила тень на Россию с ее оккупационными действиями на востоке Украины.

Максим Яли и Константин Затулин

Максим Яли и Константин Затулин

Скриншот видео

"Я не сказал "мы". Я и сейчас считаю, что с нашей стороны было неразумно действовать на "ополчение" Донбасса, потом "Л/ДНР" с тем, чтобы они остановили наступление в Мариуполе", – нервно ответил путинский политик.

Эту ситуацию Яли с сарказмом прокомментировал на своей странице в Facebook, обратив внимание на то, что его слова сильно зацепили скандального Затулина.

"Троллинг – наше все! Спрашиваю депутата Госдумы Затулина, не "ДыНыРывское" ли у него гражданство. Давненько так не подгорало у Затулина и Шейнина", – написал эксперт.

"У вас гражданство "ДНР"?" Украинец загнал в угол депутата Госдумы вопросом о войне

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Максим Яли
Место
Украина
Теги
ДНР Государственная Дума России
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
"Мы" – это кто ? Ну ка тролли кремлёвские, кто из вас сможет дать ответ на этот вопрос ?
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CARGO 100
CARGO 100
Хорошо-там где нас нет !, Могу гордо ответить - РУССКИЕ ...
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