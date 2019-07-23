"У вас гражданство "ДНР"?" Украинец загнал в угол депутата Госдумы вопросом о войне

Украинский эксперт Максим Яли загнал в угол депутата нелегитимной Госдумы Константина Затулина неудобным вопросом о вторжении России на Донбасс.

Это произошло в эфире пропагандистской программы "Время покажет" Первого канала. В частности, Яли поймал российского депутата на опрометчивой оговорке в одном из интервью, которой тот признал причастность страны-агрессора к войне в Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Господин Затулин, у вас гражданство "ДНР" или Российской Федерации?" – обратился украинский гость эфира к Затулину.

Тот заметно стушевался после таких слов и спросил у Яли, зачем он задает такой глупый вопрос.

"Объясняю: в интервью 5 сентября 2018 года вы сказали: "Мы совершили одну грубейшую ошибку – мы остановились и не взяли Мариуполь". "Мы" – это кто?" – спросил украинец у одиозного депутата Госдумы.

После этого Затулин растерялся еще больше и принялся сумбурно оправдываться за фразу, которая бросила тень на Россию с ее оккупационными действиями на востоке Украины.

Максим Яли и Константин Затулин Скриншот видео

"Я не сказал "мы". Я и сейчас считаю, что с нашей стороны было неразумно действовать на "ополчение" Донбасса, потом "Л/ДНР" с тем, чтобы они остановили наступление в Мариуполе", – нервно ответил путинский политик.

Эту ситуацию Яли с сарказмом прокомментировал на своей странице в Facebook, обратив внимание на то, что его слова сильно зацепили скандального Затулина.

"Троллинг – наше все! Спрашиваю депутата Госдумы Затулина, не "ДыНыРывское" ли у него гражданство. Давненько так не подгорало у Затулина и Шейнина", – написал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Затулин заявлял, что не менее эффективным, чем война, в Украине было бы воздействие на "российских соотечественников" и работа с пророссийскими политическими силами.

Также Затулин оскандалился, сказав, что Россия якобы имеет все основания не признавать законность выборов в Украине.

Одиозный депутат РФ цинично заявил, что без гибели Небесной Сотни на Майдане страна-агрессор не смогла бы захватить Крым. Он назвал это преступление "праздником со слезами на глазах".

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