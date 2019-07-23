"У вас гражданство "ДНР"?" Украинец загнал в угол депутата Госдумы вопросом о войне

Украинский эксперт Максим Яли загнал в угол депутата нелегитимной Госдумы Константина Затулина неудобным вопросом о вторжении России на Донбасс.
Это произошло в эфире пропагандистской программы "Время покажет" Первого канала. В частности, Яли поймал российского депутата на опрометчивой оговорке в одном из интервью, которой тот признал причастность страны-агрессора к войне в Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Господин Затулин, у вас гражданство "ДНР" или Российской Федерации?" – обратился украинский гость эфира к Затулину.
Тот заметно стушевался после таких слов и спросил у Яли, зачем он задает такой глупый вопрос.
"Объясняю: в интервью 5 сентября 2018 года вы сказали: "Мы совершили одну грубейшую ошибку – мы остановились и не взяли Мариуполь". "Мы" – это кто?" – спросил украинец у одиозного депутата Госдумы.
После этого Затулин растерялся еще больше и принялся сумбурно оправдываться за фразу, которая бросила тень на Россию с ее оккупационными действиями на востоке Украины.
Максим Яли и Константин Затулин
Скриншот видео
"Я не сказал "мы". Я и сейчас считаю, что с нашей стороны было неразумно действовать на "ополчение" Донбасса, потом "Л/ДНР" с тем, чтобы они остановили наступление в Мариуполе", – нервно ответил путинский политик.
Эту ситуацию Яли с сарказмом прокомментировал на своей странице в Facebook, обратив внимание на то, что его слова сильно зацепили скандального Затулина.
"Троллинг – наше все! Спрашиваю депутата Госдумы Затулина, не "ДыНыРывское" ли у него гражданство. Давненько так не подгорало у Затулина и Шейнина", – написал эксперт.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Затулин заявлял, что не менее эффективным, чем война, в Украине было бы воздействие на "российских соотечественников" и работа с пророссийскими политическими силами.
Также Затулин оскандалился, сказав, что Россия якобы имеет все основания не признавать законность выборов в Украине.
Одиозный депутат РФ цинично заявил, что без гибели Небесной Сотни на Майдане страна-агрессор не смогла бы захватить Крым. Он назвал это преступление "праздником со слезами на глазах".
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.