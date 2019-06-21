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"У Украины есть ключ от Крыма": найдено слабое место Путина

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В условиях обострения "водной" проблемы Крыма российские власти попытаются включить этот вопрос в какие-либо переговоры с Украиной.

"Возможно, по обмену моряков, возможно, по обмену других заложников", – сказал OBOZREVATEL юрист-международник, экс-представитель президента Украины в Автономной Республики Крым Борис Бабин.

В контексте многочисленных проблем Крыма он заявил: "Предложения что-то обменять на воду звучат с 2014 года, в частности, и коррупционные предложения. Например, прошлой власти Россия предлагала немалые деньги. Миллиардные суммы".

Северо-Крымский канал

Северо-Крымский канал

of-crimea.ru

По словам Бабина, наверняка непублично украинской стороне уже предлагалось обменять пленных на воду для аннексированного Россией Крыма. В этом контексте он подчеркнул: "Менять 2 миллиона на 20 человек, на 200 человек или даже на 2000 человек – это абсолютно неравноценный обмен. Я надеюсь, что новая власть, абсолютно проукраинская, на это не пойдет".

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"Следует помнить о самом главном: вода – ключ для Крыма. Если мы открываем водоснабжение по Северо-Крымскому каналу, мы фактически на многие десятилетия отказываемся от украинского Крыма", – заявил он.

Напомним, 19 июня на официальном сайте российского МИД было опубликовано сообщение о том, что "граничащей с полуостровом Херсонской области теперь грозит экологическая и эпидемиологическая катастрофа". Борис Бабин оценил его как указание на то, что РФ намерена организовывать диверсии на полуострове и на прилегающей к Крыму подконтрольной территории Украины.

Как писал OBOZREVATEL, 18 июня стало известно о том, что жители Армянска на севере аннексированного Крыма вновь пожаловались на плохое самочувствие из-за катастрофической экологической обстановки в городе.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивРоссийско-украинский конфликтАннексия Крыма
Персона
Борис Бабин
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Южный Гарик
Южный Гарик
да же не надейтесь, убогие))) Крыма вам не видать, как своих ушей
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Пока Крым не вернут воду давать нельзя!
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