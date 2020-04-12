У Украины есть два плюса в борьбе с COVID-19: известный инфекционист назвал "козыри"
Украина находится в более выгодной ситуации с распространением заболеваемости коронавируса по сравнению с некоторыми другими странами и имеет два плюса в борьбе с пандемией.
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Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил врач-инфекционист и бывший глава Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Владимир Курпита.
"В последнее время говорилось о том, что универсальное покрытие вакцинацией от БЦЖ может влиять на темпы распространение и развитие эпидемии. В Украине это охват составляет 75-80% и этот показатель нам в плюс", – считает он.
По словам инфекциониста, еще один плюс заключается в том, что наша страна "приходит в эпидемию" коронавируса летом, когда солнце и ультрафиолет будут сокращать темпы заболеваний.
"Если наметившаяся тенденция вируса в Украине будет идти к замедлению – сможем немного выдохнуть", – отметил Курпита.
Как сообщал OBOZREVATEL, эпидемиолог, и. о. директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин заявил, что после пика в конце апреля-мае пандемия коронавируса утихнет в июне.