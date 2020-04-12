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12 апреля • обновлено в 09:04
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У Украины есть два плюса в борьбе с COVID-19: известный инфекционист назвал "козыри"

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Украина находится в более выгодной ситуации с распространением заболеваемости коронавируса по сравнению с некоторыми другими странами и имеет два плюса в борьбе с пандемией.

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Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил врач-инфекционист и бывший глава Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Владимир Курпита.

"В последнее время говорилось о том, что универсальное покрытие вакцинацией от БЦЖ может влиять на темпы распространение и развитие эпидемии. В Украине это охват составляет 75-80% и этот показатель нам в плюс", – считает он.

У Украины есть два плюса в борьбе с COVID-19: известный инфекционист назвал "козыри"

По словам инфекциониста, еще один плюс заключается в том, что наша страна "приходит в эпидемию" коронавируса летом, когда солнце и ультрафиолет будут сокращать темпы заболеваний.

"Если наметившаяся тенденция вируса в Украине будет идти к замедлению – сможем немного выдохнуть", – отметил Курпита.

Как сообщал OBOZREVATEL, эпидемиолог, и. о. директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин заявил, что после пика в конце апреля-мае пандемия коронавируса утихнет в июне.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
инфляция вирус
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ivanov koly
ivanov koly
В Краснодаре местная власть двери в подъездах за сваривает вместе с жильцами.Зараженные рабы не должны вырваться на свободу.
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
ivanov koly, понятно, что пруфы - не рагульское дело. Мели колюня ...
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Плюс на плюс даёт эпидемию в свинарне
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
На Украине каждый суслик агроном.
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Общество

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