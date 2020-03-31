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31 марта • обновлено в 10:44
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У туриста из "Козацкого" может быть коронавирус: Ляшко подтвердил подозрение

1.2т
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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подтвердил, что туриста из Бали, которого поместили с другими украинцами на обсервацию в отель "Козацкий", привезли в больницу с высокой температурой и сделали тест на коронавирус.

Известными ему деталями Лшко поделился на брифинге во вторник, 31 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Наши специалисты из центра МЗ обследовали туриста, у него была высокая температура. Мужчину госпитализировали. Экспресс-тест показал негативный результат. Сейчас о результатах теста на коронавирус я не могу ничего сказать, по состоянию на 10:00 такой информации нет. Об этом мы сообщим позже", – поделился Ляшко.

У туриста из "Козацкого" может быть коронавирус: Ляшко подтвердил подозрение

Напомним, мужчину забрала "скорая" вечером 30 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта разгорелся громкий скандал вокруг возвращения домой украинских туристов. Они прибыли в аэропорт "Борисполь" (Киев) двумя рейсами с Бали через Доху. Еще в пути их предупредили о двухнедельной обязательной обсервации, которая ждет по прилету.

Часть украинцев ночью таки поместили на обсервацию в отель "Козацький" в центре Киева. Большинство пассажиров устроили бунт и отказались покидать лайнеры. В итоге после долгих уговоров граждане согласились пройти обсервацию.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
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