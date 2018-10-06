''У тебя есть яйца, жоп*лиз?'' Известный художник набросился на Зеленского в прямом эфире

Известный художник и телеведущий Сергей Поярков резко ответил украинскому шоумену Владимиру Зеленскому из-за его видеообращения к народному депутату от БПП Олегу Барне.

Так, Зеленский раскритиковал нардепа, пославшего журналиста, и обратился к нему с таким призывом: "Мы нашли для вас теплое, уютное, надежное место. Поэтому "ідіть у ср*ку!"

В прямом эфире телеканала "Прямий" Поярков призвал Зеленского быть храбрым до конца и обратиться с тем же посланием к олигарху Игорю Коломойскому, на канале которого ("1+1") работает шоумен.

Он заявил, что вынужден объявить собственный флешмоб в ответ Зеленскому. "С огромной скорбью я констатирую факт, что Барна, к сожалению, не может пойти в ср*ку. Начиная с 2015 года, она плотно заткнута языком Владимира Зеленского", - сказал Поярков.

В нецензурной манере он назвал комика жоп*лизом и призвал "найти в себе мужество".

"У тебя есть яйца, чтобы сказать то же самое, слово в слово, Игорю Валерьевичу? Потому что он сделал то же самое… Герой ко всем относиться одинаково, даже ко своим работодателям. Если ты защитник свободы слова, вжарь Коломойскому!" - добавил ведущий.

"Володя, не стань сракой! Если ты не скажешь это Коломойскому, ты сам станешь сракой, ты сам превратишься в то теплое и надежное место, в тебя будут посылать!" - подытожил Поярков.

Напомним, народный депутат от Блока Петра Порошенко Олег Барна выругался матом на журналиста в кулуарах Верховной Рады после обвинений в кнопкодавстве.

"Какого х*ена ты ко мне подошел? На х*й пошел бегом, пид*рас", - заявил Барна в ответ на обвинения журналиста-очевидца нарушений в зале Верховной Рады.

Как писал OBOZREVATEL, видеообращение Владимира Зеленского к Олегу Барне повлекло за собой флешмоб "Ідіть у ср*ку", который поддержали множество украинских звезд.

После того, как Барна выругался матом на журналиста и послал украинского олигарха Игоря Коломойского, в сети вспомнили, как обращался к представителям СМИ сам Коломойский.