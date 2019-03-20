Выстрелил в спину и добил прикладом: за что солдат жестоко расправился с пограничником на Львовщине

В четверг, 20 марта в селе Сянки похоронят убитого пограничника Василия Марчишака. У 35-летнего старшины остался крошечный сын Роман и супруга Наталья.

Военнослужащий, который стрелял в пограничника, до сих пор не может объяснить причину своего поступка. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Василий, фото 2011 года Facebook Василия Марчишака

Сам Василий Марчишак с женой Натальей жили в служебной квартире рядом с заставой "Сянки". Буквально три года назад тут сдали новый дом и им повезло получить в нем жилье.

На заставе до сих пор не могут прийти в себя от случившегося. Напомним, 18 марта Василий Марчишак возвращался из столовой, где выдавал продукты военным. Когда он проходил мимо 20-летнего солдата срочной службы, тот поднял автомат и выстрелил в спину старшине. А потом принялся бить его ногами и прикладом. Оттащить стрелявшего смогли только военные, которые рядом в гараже ремонтировали машину. Василий Марчишак еще был жив, но скончался по дороге в больницу.

Задержанный солдат ГБР

Солдат повторяет, что не понимает, как это произошло Факты

"Люди, которые работают в военном городке, говорят, что солдат все время повторят, что не понимает, что с ним произошло и за что он убил пограничника. Все, кто знал Василия, очень переживают из-за его смерти. Приходил его одноклассник, очень расстроенный", – рассказала OBOZREVATEL сельский голова Яворив Оксана Чоловин.

Василий родом из этого села, оно находится буквально в нескольких километрах от военного городка.

"Василия воспитывала бабушка. В это время его родители работали в Закарпатье. Отец трудился в милиции, а мама была поваром. Мама его еще жива, отец уже умер. Парня бабушка воспитала очень хорошо. Он отслужил армию, вернулся и еще ухаживал за своей бабушкой, потому что она была старенькой. И работать он пошел на заставу, потому что недалеко тут было. Так они вместе и жили, пока он не женился на Наталье, она тоже с соседнего села Верхнее. Наталья работает у нас в школе учительницей начальных классов. В школе дети ее любят, о ней только хорошие отзывы", – говорит Оксана Чоловин.

Василий на фото слева Facebook Василия Марчишака

Судя по сообщениям на страничке в соцсети Василия Марчишака, поженились они в 2011 году. У молодой семьи несколько лет не было детей. И вот меньше месяца назад родился сын, назвали его Романом.

"Василий очень ждал этого ребенка, такой счастливый был. Он вообще приветливый, пошутить любил. И тут такое счастье – сын родился! Как теперь супруга будет одна, не представляю", – рассказала нам секретарь сельсовета села Сянки Людмила Василечко.

На страничке Натальи в соцсети есть трогательные фото ее с мужем с крестин сына.

Василий и Наталья много лет ждали ребенка Facebook Натальи Лукашевской

Сыну погибшего пограничника около месяца Facebook Натальи Лукашевской

По словам знакомых, жена Наталья очень тяжело переносит смерть супруга. В соцсетях друзья выражают ей сочувствие: "Наталочко, держись, тебе есть ради кого жить, у тебя есть ваш общий ангелочек".

Сейчас к ней приехали родственники – сестры и брат, которые ей помогают. У Василия также есть брат, сейчас он в Европе на заработках.

Солдата, который убил пограничника, арестовали на два месяца без права внесения залога. Дело открыто по ч.1 ст. 115 "умышленное убийство" УК Украины. Если вина будет доказана, то солдату грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

В Военной прокуратуре Западного региона говорят, что расследуют сразу несколько версий преступления. Среди них и неуставные отношения, и проблемы в семье, также арестованному должны провести психиатрическую экспертизу. 20-летний житель Львова был призван в армию в октябре прошлого года.

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