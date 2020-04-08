У Степанова появились новые заместители: кто они

Кабинет Министров Украины назначил Елену Теряеву первым заместителем Министра здравоохранения Максима Степанова.

Также его заместителями стали Светлана Шаталова и Ирина Микичак. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 8 апреля, написала пресс-служба Минздрава на своем сайте.

Так, по информации министерства, Теряева имеет значительный опыт работы в системе здравоохранения Украины, а карьеру начинала с работы врачом. До назначения заместителем Степанова она работала директором Южного межрегионального департамента НСЗУ, перед этим – директором Департамента здравоохранения Одесской ОГА, занимала руководящие должности в КУ "Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", а также в Макеевском городском совете.

В Минздраве Теряева будет отвечать в частности за реформирование системы здравоохранения, а также налаживание и координацию процессов в ведомстве.

Елена Теряева МОЗ

Заместитель Шаталова, как написала пресс-служба МОЗ, является опытным управленцем, которая раньше работала на руководящих должностях в Одесской ОГА, в государственном предприятии "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг", а также в компаниях ДК "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины ".

В министерстве она будет отвечать за финансово-экономическое направление, инвестиции, аудит, а также взаимодействие с предприятиями, которые находятся в управлении ведомства.

Светлана Шаталова МОЗ

Микичак ранее была первым заместителем министра здравоохранения. С апреля 2017 года до декабря 2019 года она была руководителем департамента здравоохранения Львовской ОГА. Микичак является соучредителем и координатором реализации ряда успешных международных проектов сотрудничества со Всемирным Банком, ВОЗ, Агентства США по международному развитию, Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ и других проектов в сфере реформы перинатальной помощи, семейной медицины, онкопревенции, общественного здоровья.

Ирина Микичак МОЗ

Как сообщал OBOZREVATEL, Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина оказалась на пороге пика пандемии коронавируса.

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