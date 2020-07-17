У Шустера пояснили, как снизить уровень преступности в Украине

Снизить преступность в Украине минимум в два раза помогут спортивные кружки для малообеспеченных подростков.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявила юрист-криминолог Анна Маляр. Она подчеркнула, что в первую очередь противостоять преступности должно Министерство образования.

"Они первые сталкиваются с людьми, которые через несколько лет будут совершать преступления. Самый дешевый способ противостоять преступности – спортивные кружки для малообеспеченных подростков, и вы уже вдвое сократите уличную преступность", – пояснила Маляр.

Она считает, что нынешний всплеск преступности в Украине связан с экономической и политической ситуацией.

"Много причин, почему это происходит. Это экономические и политические причины. Кроме того, нестабильность. Народ напряжен, это нас всех раздражает, и это тоже приводит к увеличению преступности", – отметила Маляр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МВД заявили, что работают над внедрением факторов, которые позволят полиции через год раскрывать 99% преступлений в течение суток.