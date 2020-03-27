У шести прихожан церкви с Радомышля обнаружили коронавирус

У шести прихожан церкви в Радомышле Житомирской области, где была зафиксирована первая в Украине смерть от коронавируса, тест на COVID-19 дал положительный результат.

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Все они контактировали с умершей 71-летней радомышлянкой и уже прошли 14-дневную изоляцию, сообщает сайт Радомышльского городского совета. В то же время накануне для них и вообще в городе отменили карантинные ограничения (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Тестирование родственников и медицинского персонала, которые были в контакте с больной, провели 26 марта. В целом это 41 человек. Однако в результате экспресс-тест показал наличие вируса только у шести.

В шести прихожан церкви с Радомышля тест на коронавирус показал положительный результат

Отмечается, что 27 марта анализы передали в Житомирский областной лабораторный центр, который проведет соответствующие исследования и подтвердит или опровергнет результаты тестов.

"Сейчас эти люди находятся на изоляции и под наблюдением семейных врачей", – говорится в сообщении.

При этом информацию на своей странице в Facebook прокомментировал и председатель Радомышльской РГА Виктор Пулковский.

"По результатам экспресс-тестов в 6 человек (прихожане церкви, контактировавшие с умершей) тест на COVID-19 позитивный. Утром их анализы направили на Житомир на ПЦР-тест. Он более точный и может не подтвердить предварительный диагноз, поэтому прошу не спешить с выводами, а дождаться результатов из Житомира", – написал чиновник.

Добавим, что накануне, 26 марта в 12 часов, в Радомышле официально завершили карантинные мероприятия для лиц, контактировавших с умершей от коронавируса местной жительницей, а также ограничение на въезд и выезд – в частности, в городе анонсировали снятие блок-постов.

По словам заместителя председателя Житомирской ОГА Натальи Остапченко, карантинные мероприятия в Радомышле завершились успешно. Все лица, контактировавшие с пожилой женщиной, которая умерла, и которые находились весь этот период в изоляции, могут переходить в привычный ритм жизни.

"Боюсь сглазить, но карантин в Радомышле считается таким, что прошел успешно. После завершения карантина все лица, которые считались такими, что, вероятно, могли заболеть COVID-19, на сегодня являются здоровыми и могут приступать к своим привычным занятиям", – сказала она, добавив, что до конца дня этих людей еще раз проверят экспресс-тестами, и вот у некоторых, как видим, они дали положительный результат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

13 марта в Радомышле от коронавируса умерла 71-летняя женщина, которая вернулась из Польши.

Известно, что у погибшей пенсионерки врачи также обнаружили двустороннюю пневмонию.

Вскоре местные власти объявили, что в Радомышле вводят режим чрезвычайной ситуации.

14 марта в Радомышле без присутствия родных и близких людей похоронили 71-летнюю женщину, которая скончалась от коронавируса COVID-19.

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