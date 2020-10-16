В России выдали, что британская вакцина от COVID-19 превратит людей в обезьян

Россия запустила в соцсетях кампанию по дезинформации против вакцины от COVID-19, которую разрабатывают Оксфордский университет и фармацевтическая компания AstraZeneca.

Фейки демонстрируют даже на российском телевидении в прайм-тайм, чтобы их увидело как можно больше людей, пишет Daily Mail.

Во время черной пиар-кампании против потенциальной британской вакцины россияне используют картинки, мемы и видеоклипы, где утверждается, что она будет опасной для людей.

В частности, распространена картинка, где премьер Великобритании Борис Джонсон изображен в виде снежного человека, а в руке у него – папка с надписью AstraZeneca.

Еще на одной фотографии обезьяна стоит со шприцем, а за ней картина с надписью "Деградация".

Наиболее распространенным фейком является утверждение, что препарат превратит людей в обезьян, пишет издание.

Журналисты отметили, что таким образом Россия хочет нанести пиар-удар по британской вакцине, чтобы страны закупали российскую вакцину Sputnik V. К ее качеству Запад до сих пор имеет много вопросов.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил поставки российской вакцины в Украину и заявил, что условия будут зависеть от запроса.