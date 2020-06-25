У ректора Сумского госуниверситета обнаружили коронавирус: в учреждении проводили ВНО

У ректора Сумского государственного университета обнаружили коронавирус. Именно в этом учреждении 25 июня провели внешнее независимое оценивание.

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Об этом написала ТСН. Информацию журналистам уже подтвердили в пресс-центре университета. Отмечается, что перед началом ВНО и после там была проведена дезинфекция.

Сам ректор по состоянию на 25 июня находился на самоизоляции дома, он чувствовал себя удовлетворительно. Был определен круг контактных лиц, среди которых оказался и мэр Сум.

По словам последнего, 24 июня ректор присутствовал на коллегии, поэтому в городском совете началась дезинфекция. От 26 июня мэр тоже пойдет на самоизоляцию, сделает тест на коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 25 июня в Украине официально подтверждено 40 008 случаев коронавирусной инфекции. Из них 994 было обнаружено за минувшие сутки, что стало новым антирекордом.