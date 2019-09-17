У ребенка патология: появились подробности о 12-летней роженице из Ривного

Ребенок, которого родила 12-летняя девочка из Ривного, не может кушать грудное молоко, так как у него врожденная патология.

Об этом рассказали в Ривненском перинатальном центре. Девочку в больницу сопровождала 27-летняя мать. Она же и переводила ей слова врачей, так как та не знает ни украинского, ни русского, передает "ТСН".

Отмечается, что роды длились 10 часов. Послеродовых осложнений юная роженица не имеет, чувствует себя хорошо.

12-летняя роженица Скиншот с видео

"Она приходит к ребенку, хочет его кормить грудью. Но у ребенка есть врожденный порок, который не позволяет использовать грудное молоко", – говорит заместитель главного врача по неонатологии Галина Ковалева.

При этом выписывать девочку некуда, потому что привезли роженицу в больницу со свалки. В лачужках среди гор мусора, в антисанитарии живет вся семья 12-летней девочки. Они зарабатывают тем, что сортируют мусор.

Также стало известно, что отцом мальчика является 20-летний парень из Закарпатья. Сейчас его разыскивает полиция.

Новорожденный ребенок Скриншот с видео

"Половые сношения с несовершеннолетним лицом, не достигшим 16 лет. Санкция – от пяти восьми лет лишения свободы", – пояснила руководитель отдела коммуникации ГУ Нацполиции Ровенской области Антон Крук.

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