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"У Раши зубы скрипят": Гриценко сказал, кому ненавистен Томос

8.7тЧитать материал на украинском

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко описал реакцию властей России на перспективу получения Томоса украинской церковью.

"Вот эта та ситуация, где нужно радоваться. Проблемы будут, проблемы надо уладить. Ясно дело, что у Раши зубы скрипят, и они там уже гремят дверьми, разрывают отношения", - заявил Гриценко в эфире тернопольского телеканала TV-4.

По его словам, и внутри Украины есть силы, которые будут оказывать сопротивление получению Томоса.

"Но к этому шагу Украина шла столетиями. Мы заслужили, чтобы Украина имела свою церковь. Которая не на поводке у Кирилла, или Путина, или у ФСБ, или у кого угодно", - отметил Гриценко.

"Теперь прошу, чтобы бог дал мудрости тем иерархам, которые будут созывать собор, которые выберут руководителя, которому Константинополь вручит этот Томос. Чтобы между собой не переругались", - добавил он.

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Анатолий Гриценко
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Мартич Станислав
Мартич Станислав
Почему обоз пиарит Гриценко.Каждый день его треп уже надоел.Был соплежуй Ющ.тепер полковник.В чем причина такой взаимной любви?
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Новый глагол - ПРЕДОСТЕРЕГ. Нахально примазывается.
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Интересно послушать, что он будет говорить в восточных и южных регионах.
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