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У Путина закатили истерику из-за "умственно отсталых" русских в Украине

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Российский сенатор Алексей Пушков сильно возмутился заявлением экс-нардепа Украины Ирины Фарион о том, что русскоязычные украинцы являются "умственно отсталыми гибридами".

Недавно Фарион назвала русскоязычных граждан предателями и самой большой проблемой Украины, а также заявила, что они - "дети колонизаторов".

Пушков на своей странице в Twitter обозвал Фарион "расисткой, которая тронулась умом", а также заявил о нацизме в Украине.

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"У Гитлера она бы целое управление получила. Да и в нынешнем Киеве она в чести: кочует с канала на канал. Это и есть нацистский ренессанс в Украине", - возмутился российский сенатор.

Как сообщал "Обозреватель", в декабре 2017 года Фарион жестко прошлась по русскоязычному населению, призвав его нейтрализовать.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Алексей ПушковИрина Фарион
Место
Россия
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