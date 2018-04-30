У Путина закатили истерику из-за "умственно отсталых" русских в Украине

Российский сенатор Алексей Пушков сильно возмутился заявлением экс-нардепа Украины Ирины Фарион о том, что русскоязычные украинцы являются "умственно отсталыми гибридами".

Недавно Фарион назвала русскоязычных граждан предателями и самой большой проблемой Украины, а также заявила, что они - "дети колонизаторов".

Пушков на своей странице в Twitter обозвал Фарион "расисткой, которая тронулась умом", а также заявил о нацизме в Украине.

"У Гитлера она бы целое управление получила. Да и в нынешнем Киеве она в чести: кочует с канала на канал. Это и есть нацистский ренессанс в Украине", - возмутился российский сенатор.

Тронувшаяся умом раситска и экс-деуутат Рады И.Фарион назвала русских на Украине "умственно отсталыми". У Гитлера она бы целое управление получила. Да и в нынешнем Киеве она в чести: кочует с канала на канал. Это и есть нацистский ренессанс на Украине. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 апреля 2018 г.

Как сообщал "Обозреватель", в декабре 2017 года Фарион жестко прошлась по русскоязычному населению, призвав его нейтрализовать.