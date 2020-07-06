У Путина пообещали "помощь" Донбассу и открестились от интеграции с террористами.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что якобы не имеет данных о каких-либо шагах "в сторону сближения оккупированного Донбасса с Россией".

При этом он отметил, что Россия продолжит помогать оккупированным территориям восточной части Украины, поскольку, по его словам, урегулирования ситуации в регионе якобы нет, передает Telegram-канал "Вы слушали маяк".

Он подчеркнул, что очень многие граждане террористических незаконных формирований "ДНР" и "ЛНР" получили российское гражданство.

"Действительно, многие граждане из этих республик получили российское гражданство. Решение о предоставлении гражданства было принято сугубо гуманитарными соображениями, когда граждане были по сути отторгнуты своей страной. Что касается шагов де-факто в сторону России, то мне ничего не известно на этот счёт. И в Кремле продолжают назвать эти территории Юго-Востоком Украины", – сказал он.

Напомним, ранее бывший так называемый премьер-министр "ДНР" Александр Бородай заявил, что республики Донбасса в ближайшем будущем войдут в состав России. "Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации – де-факто они уже являются частью РФ, – а станут таковой и де-юре", – сказал Бородай.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности требований России к Украине. "Никто от Украины ничего не может требовать, мы – независимая страна", – подчеркнул он, отвечая на вопрос по поводу закона об особом статусе Донбасса, который Москва потребовала от Киева предоставить до 6 июля.

У Путина пообещали "помощь" Донбассу и открестились от интеграции с террористами Telegram/Вы слушали маяк

Как сообщал OBOZREVATEL, лондонский Dossier Centre передал неофициальный рабочий документ российской делегации на встрече политических советников лидеров стран "нормандской четверки", в котором говорилось, что Россия требует от Украины срочно закрепить в Конституции особый статус Донбасса.