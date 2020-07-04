У Путина нет сил на новую войну против Украины, – российский журналист

У российского президента Владимира Путина нет ни сил, ни экономических ресурсов на новую военную агрессию против Украины.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал журналист из РФ Александр Кушнарь. По его словам, сейчас Кремль сосредоточен на удержание своей власти внутри страны и поддержанию ситуации на Донбассе и в Крыму.

"Эскалации в Украине не будет. У России на это нет никаких сил, ни финансовых, ни военных, ни, самое главное, моральных. Вот в 14-м году был драйв, а сейчас он абсолютно потерян. Кремль будет занят поддержанием своей власти в России, может быть, еще на Донбассе и в Крыму. Других внешних агрессивных авантюр не будет", – заверил журналист.

Он так же процитировал недавнюю статью CNN, где высокопоставленные чиновники администрации американского президента Дональда Трампа говорили, что Россия теряет свое влияние в мире.

"Там писалось, что Россия – это второсортное тоталитарное государство, слабеющее, которое деградирует и находится на склоне своих сил. Там еще упоминалось, что она производит всего лишь 4% или даже меньше 4% мирового ВВП. Это собственно энергоресурсы. Но если нефть опять упадет до 20 долларов – все, нет этих 4% ВВП", – подытожил он.

Полную версию интервью с Александром Кушнарем на OBOZREVATEL читайте в ближайшие дни.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению российского политолога Валерия Соловья, российский президент Владимир Путин может готовиться к войне с Украиной, несмотря на всемирный кризис, вызванный пандемией коронавируса.