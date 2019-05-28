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"У Путина не все хорошо": в США дали прогноз на прямое вторжение России в Украину

2.1тЧитать материал на украинском

Падение рейтинга президента России Владимира Путина не станет причиной эскалации военных действий и захвата новых территорий в Украине.

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" американский политолог Сэмюэл Чарап. По его словам, существует теория, что именно падение рейтинга толкает президента РФ на агрессивные действия по отношению к другим странам, но сам Чарап не является ее сторонником.

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Сэмюэл Чарап

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"Второго же Крыма нет. Крым всегда занимал особое место в общественном сознании россиян. Я не вижу возможности это повторить на другой территории", – обьяснил он свою позицию.

На вопрос, подвергается ли данной опасности Одесская область, поскольку она находится рядом с Приднестровьем, он ответил отрицательно. Политолог считает, что возможность захватить данный регион была у россиян в мае 2014 года после событий в доме профсоюзов, но они не пошли на такой шаг.

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"У Путина не все хорошо, но это не значит, что он будет войну устраивать. Возможности для качественно большей эскалации, которая не приведет к еще больше санкциям, я не вижу", – уточнил Чарап.

Как сообщал OBOZREVATEL, на сайте НАТО было опубликовано заявление с призывом России вывести войска из Крыма, так как Альянс не признает аннексию украинского полуострова.

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Темы
Аннексия КрымаТрагедия 2 мая в Одессе
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Тег
Крым
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