"У Путина не все хорошо": в США дали прогноз на прямое вторжение России в Украину

Падение рейтинга президента России Владимира Путина не станет причиной эскалации военных действий и захвата новых территорий в Украине.

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" американский политолог Сэмюэл Чарап. По его словам, существует теория, что именно падение рейтинга толкает президента РФ на агрессивные действия по отношению к другим странам, но сам Чарап не является ее сторонником.

Сэмюэл Чарап Iz.ru

"Второго же Крыма нет. Крым всегда занимал особое место в общественном сознании россиян. Я не вижу возможности это повторить на другой территории", – обьяснил он свою позицию.

На вопрос, подвергается ли данной опасности Одесская область, поскольку она находится рядом с Приднестровьем, он ответил отрицательно. Политолог считает, что возможность захватить данный регион была у россиян в мае 2014 года после событий в доме профсоюзов, но они не пошли на такой шаг.

Аннексия Крыма Фокус.ua

"У Путина не все хорошо, но это не значит, что он будет войну устраивать. Возможности для качественно большей эскалации, которая не приведет к еще больше санкциям, я не вижу", – уточнил Чарап.

Как сообщал OBOZREVATEL, на сайте НАТО было опубликовано заявление с призывом России вывести войска из Крыма, так как Альянс не признает аннексию украинского полуострова.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram