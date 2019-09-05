У премьера Гончарука нашлись рекордные долги по коммуналке: детали расследования

Семья нового премьер-министра Украины Алексея Гончарука задолжала около 21 тысячи гривень за коммунальные услуги в Чернигове.

Это удалось выяснить журналистам "Слідство.Інфо". Отмечается, что данные были получены из судебных приказов Деснянского районного суда города.

Как стало известно, коммунальные предприятия несколько раз подавали на самого Гончарука, его брата Олега и еще одну родственницу в суд. В 2012 и 2014 годах их обязали выплатить 8400 и 7800 гривень "Облтеплокомунэнерго".

У Гончарука нашлись долги по коммуналке

В 2011 и 2015 году суд подтвердил задолженность семьи премьера в размере 4000 грн перед ЖЭКом.

Также более 1000 грн обязали заплатить премьера и его родных в 2011 и 2014 году "Черниговгазу". Общая сумма долга семьи Гончарука за коммунальные услуги составляла более 21 000 гривень. Были ли они уплачены, неизвестно.

Гончарук прокомментировал информацию о задолженности, заявив, что уже 19 лет не живет в Чернигове и пообещал связаться с братом для прояснения ситуации. После этого он перестал отвечать журналистам.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гончарук пообещал в ближайший месяц после назначения провести аудит всех государственных органов и уволить всех неэффективных руководителей.

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