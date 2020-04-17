Приоритет номер один: у Порошенко взялись спасать медиков от заражения коронавирусом

30 тысяч комплектов индивидуальной защиты для медперсонала, закупленные в Китае компанией "Рошен" и Фондом Порошенко, поступают в больницы по всей Украине. Решение обеспечить защиту медиков было принято из-за угрожающий уровень заболеваемости среди медицинских работников.

О главном приоритете команды пятого президента Украины сообщает сайт "Европейской Солидарности".

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"30 тысяч комплектов индивидуальной защиты для медперсонала, закупленные в Китае за средства компании Рошен и Фонд Порошенко, уже поступают в больницы по всей Украине. Как известно, по состоянию на 17 апреля уже 879 медицинских работников заболели коронавирусом, прирост заболеваемости угрожающий – около ста случаев в сутки. Поэтому вопрос обеспечения медработников высокотехнологичными костюмами, а также очками, перчатками и другими средствами защиты является приоритетом номер один", – считают у Порошенко.

17 апреля в места назначения - в больницы - была отправлена уже третья партия: 10 тысяч защитных костюмов. 1900 комплектов получили медучреждения Черкасской области, 1300 – больницы Днепропетровщины. В Кременчуг на Полтавщине отправлено 1100 костюмов, еще 1100 комплектов передали в больнице Хмельницкой области. Киев также получил 1100 костюмов.

По 800 комплектов передают во Львовскую и Тернопольскую области. В Ивано-Франковск – 600, в Черновцы – 500. Еще 800 костюмов распределены в больницы Волыни, Винницкой и Закарпатской областей, Одессы, Ривне и Херсона. Врачам также доставлены 10 тысяч высококачественных защитных очков.

"Еще 100 тысяч медицинских костюмов заказанные в Южной Корее. Там же закуплены 10 портативных рентген-аппаратов, которые ожидают получить и передать медучреждениям до конца апреля. В ближайшее время в больницы также передадут 60 тысяч пар нитриловых перчаток", - рассказывают в "ЕС" о ближайших планах.

Всего, согласно сообщению, в течение 3 недель защитные комплекты от Порошенко были передан в 21 регион Украины.

Петр Порошенко

"Врачи должны быть обеспечены всеми необходимыми средствами защиты", – убежден пятый президент.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Петр Порошенко призвал власти ввести страхование медицинских работников на случай заболевания коронавирусом и внес соответствующие предложения в парламент.

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