У Порошенко создали платформу для помощи пожилым людям из-за коронавируса

Партия "Европейская соладирность" призвала волонтеров помочь минимизировать передвижения пожилых людей и тех, кто нуждается в помощи, и присоединиться к платформе помощи, где каждый может разместить сообщение о товарах или лекарства, которые нужно купить в аптеках, магазинах и тому подобное.

Об этом заявил народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко на брифинге. Он рассказал о создании платформы "Солидарность" и призвал украинцев участвовать в ней.

"Передвижение пожилых людей должно быть максимально ограничено. В то же время эти люди должны покупать себе еду, лекарства. И здесь должна быть взаимная помощь, солидарность с этими людьми. Давайте на коронавирус ответим взаимопомощью и добротой. Поэтому мы вместе с активистом Петром Обуховым создали платформу и назвали ее "Солидарность", – отметил нардеп.

Гончаренко представил платформу для помощи пожилым людям из-за коронавируса

Он рассказал, что это интернет-сайт, который имеет две группы: те, кто нуждается в помощи, чтобы кто-то просто купил им пищу, а также те, кто могут это сделать – волонтеры, молодые люди, которые имеют свободное время и возможность помочь.

Гончаренко также отметил, что эта платформа будет использоваться для помощи без прямого контакта тем, кто уже заболел, потому что они должны быть изолированы дома.

"Мы хотим, чтобы эта платформа использовалась людьми для того, чтобы люди видели, что рядом с ними кто-то нуждается в помощи. И это может быть не только пожилой человек, это может быть мама с ребенком. Когда мама заболела, и чтобы не разносить болезни, сидит дома, но нуждается в помощи в приобретении продуктов или лекарств. Мы предполагаем возможности для людей: можно перевести деньги на карточку, если есть такая возможность, или люди могут просто положить их в конверт, или положить под дверь. Есть возможности, но самое главное, чтобы мы помогли тем, кто в этом нуждается", – добавил политик.

Платформа "Солидарность"

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Европейская солидарность" делегировала своих представителей для разработки антикризисного пакета законов по противодействию пандемии коронавируса.

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