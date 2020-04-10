"Транжирит деньги на пиар!" У Порошенко раскритиковали Садового за исследования о COVID-19 за 160 тыс. грн

Председатель фракции "Европейской солидарности" во Львовском городском совете Петр Адамик раскритиковал идею мэра города Андрея Садового о проведении социологического исследования мнения львовян о COVID-19.

По мнению политика, опрос пропишут таким образом, чтобы определить "правильно" ли с точки зрения пиар-стратегов Садовый реагирует на эпидемию коронавируса. И потом, согласно анализу анкет выстраивать позиционирование медиа-активностей, отметил он на своей странице в Facebook.

"За 14 лет пребывания в должности (сознательно не пишу – работы), мэр очень хорошо понимает важность правильной телевизионной картинки. Поэтому не стоит ожидать, что и сейчас он пропустит момент: надо на камеры занести шариков для нуждающихся – выполнит; ради фото приехать в больницу – конечно: все по написанному пиарщиками сценарию", – написал Адамик.

Он возмутился тем, что опрос будут проводить за счет общины в 160 тысяч гривен.

"То есть за счет наших с вами денег мэр заботится не о городе, врачах, социальных слоях, а только о своих политических рейтингах, которые завершились где-то на конопляном поле вблизи Глухова. В который раз понимаю, почему городские власти опираются включить в Штаб депутатов городского совета, потому что тогда бы тратить деньги на ветер мы бы не разрешили.

Перестаньте транжирить деньги общины на свой пиар!", – написал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях рассматривают возможность введения комендантского часа из-за коронавируса.

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