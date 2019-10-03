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3 октября • обновлено в 15:46
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/ Общество

У Порошенко призвали собрать СНБО по формуле Штайнмайера

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Фракция "Европейская Солидарность" призвала президента Владимира Зеленского срочно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны. СНБО должен обсудить механизмы и риски мирного урегулирования российско-украинской войны путем "формулы Штайнмайера". Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил народный депутат из фракции "ЕС" Владимир Арьев.

"В связи с событиями, которые происходят, фракция "Европейская Солидарность" требует от Зеленского немедленного созыва СНБО, на котором необходимо обсудить последствия имплементации подписанной в Минске формулы с профессионалами, а не в узком кругу из офиса президента, как это было до сих пор", – отметил Арьев.

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Также парламентарий подчеркнул: необходимо детально проанализировать все риски данного сценария и не допустить перекладывания на Украину ответственности за возможный срыв имплементации этой формулы.

"Надо обсудить главные условия и просчитать шаги украинской стороны в случае невозможности осуществления подписанной формулы, чтобы избежать попыток переложить ответственность за это на Украину. Надо наконец услышать не кинопродюсеров, а профессионалов. Телесериал закончился, господин Зеленский, но во вражеский сценарий страну уже завели. Собирайте Совет нацбезопасности", – подчеркнул Арьев.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал:

  • 1 октября стало известно, что Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала текст так называемой "формулы Штайнмайера";

  • Президент Зеленский уже вечером во вторник на брифинге подчеркнул : предусмотренные этой "формуле" местные выборы в ОРДЛО состоятся не раньше, чем Россия выведет войска с оккупированной части Донбасса - впрочем, не объяснил механизмов, с помощью которых это будет сделано;

  • Информация о согласовании "формулы Штайнмайера" в Минске вызвала широкое общественное недовольство и вывела людей на Майдан с требованием "прекратить капитуляцию".

  • Возможное проведение выборов в ОРДЛО до возвращения Украиной контроля за границей, вывода российских войск с Донбасса и разоружения незаконных вооруженных формирований раскритиковали ряд политиков. В частности, пятый президент Украины Петр Порошенко назвал намерения имплементировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство "реализацией российского сценария на Донбассе".

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Минские договоренности Мирные переговоры в Минске
Персоны
Владимир Зеленский Петр Порошенко Владимир Арьев
Место
Украина
Теги
война Формула Штайнмайера
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70rus xxx
70rus xxx
Молодец,Петрушка,еще мало утилизированных киборгов.
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