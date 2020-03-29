У Порошенко показали, как помогают "группе риска" избежать коронавируса

Прозрачный офис партии "Европейская Солидарность" последние недели похож на огромный муравейник, где каждый знает свою задачу. Именно здесь формируют тысячи продуктовых наборов от Фонда Петра Порошенко, которые начали развозить в разные области Украины.

Народные депутаты вместе с активистами ОО "Справа Громад" и "Солідарна молодь", а также с волонтерами в защитном снаряжении слаженно пакуют большие коробки с крупами, сахаром, маслом, мукой и другими продуктами долгого хранения, которые дадут возможность людям с так называемой "группы риска" не выходить из дома и не подвергаться опасности заболеть коронавирусом.

"Мы должны проявить свою заботу для того, чтобы позаботиться об этих людях. Они должны чувствовать, что нация, народ, государство – и в том числе это призыв к власти – заботится о них и делает все возможное. Вся команда "Европейской Солидарности" делает необходимое для того, чтобы в каждом уголке Украины почувствовали эту помощь. Ведь это не только помощь продовольствием, медикаментами, средствами защиты. Это помощь в первую очередь моральная. Каждый должен гордиться, что он украинец. И я благодарю нашу команду за то, что уже с первых дней эпидемии мы объединились и каждый делает все возможное, чтобы защитить украинцев. Потому что Украина – превыше всего!", – отметил пятый президент, лидер партии Петр Порошенко.

"Ничто не должно останавливать нас в нашем желании помогать другим и действовать. Ни одна эпидемия", – убеждена нардеп Виктория Сюмар.

Петр Порошенко eurosolidarity.org

"Пожилые люди, пенсионеры – оставайтесь дома на самоизоляции. Вы нужны нам, вы нужны своим семьям, вы нужны Украине. Наша задача – уберечь вас сегодня", – отметила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"Дорогие украинцы на временно оккупированных территориях! Все очень серьезно. Несмотря на пропаганду – знайте, мы о вас думаем, скорбим – и оставайтесь дома", – обратилась к людям в Крыму и ОРДЛО Мария Ионова.

"Мы никогда не оставим Крым один на один", – подчеркнул Ахтем Чийгоз.

"Защити себя, позаботься о тех, кому нужна защита и помощь сегодня. Гречка нужна не только во время выборов. Оставайтесь дома", – призвала украинцев Ирина Фриз.

"Страны мира мобилизуются для того, чтобы бороться с коронавирусом. И мы не паникуем, а помогаем друг другу", – сказала Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"От каждого из нас зависит, как мы пройдем это испытание. И наша сила нужна в том числе здесь, когда мы помогаем нашим пожилым людям, многодетным семьям – тем, кто нуждается в нашей помощи" – убежден Николай Величкович.

"Ты можешь сидеть дома и страдать, а можешь так же, как на Майдане, приступить к работе – той, которую надо делать – без распоряжений, без дополнительных указаний, просто делать то, что нужно, чтобы помочь", – считает София Федина.

Для того, чтобы стать волонтером проекта "Солидарность" или оставить заявку о помощи, необходимо зарегистрироваться на платформе http://v2020.org.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, фонд Порошенко передал реанимационное оборудование Монастыриской районной больнице, которая стала эпицентром борьбы с коронавирусом в Тернопольской области.

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