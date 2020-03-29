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29 марта • обновлено в 14:21
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У Порошенко показали, как помогают "группе риска" избежать коронавируса

1.7т
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Прозрачный офис партии "Европейская Солидарность" последние недели похож на огромный муравейник, где каждый знает свою задачу. Именно здесь формируют тысячи продуктовых наборов от Фонда Петра Порошенко, которые начали развозить в разные области Украины.

Народные депутаты вместе с активистами ОО "Справа Громад" и "Солідарна молодь", а также с волонтерами в защитном снаряжении слаженно пакуют большие коробки с крупами, сахаром, маслом, мукой и другими продуктами долгого хранения, которые дадут возможность людям с так называемой "группы риска" не выходить из дома и не подвергаться опасности заболеть коронавирусом.

"Мы должны проявить свою заботу для того, чтобы позаботиться об этих людях. Они должны чувствовать, что нация, народ, государство – и в том числе это призыв к власти – заботится о них и делает все возможное. Вся команда "Европейской Солидарности" делает необходимое для того, чтобы в каждом уголке Украины почувствовали эту помощь. Ведь это не только помощь продовольствием, медикаментами, средствами защиты. Это помощь в первую очередь моральная. Каждый должен гордиться, что он украинец. И я благодарю нашу команду за то, что уже с первых дней эпидемии мы объединились и каждый делает все возможное, чтобы защитить украинцев. Потому что Украина – превыше всего!", – отметил пятый президент, лидер партии Петр Порошенко.

"Ничто не должно останавливать нас в нашем желании помогать другим и действовать. Ни одна эпидемия", – убеждена нардеп Виктория Сюмар.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

eurosolidarity.org

"Пожилые люди, пенсионеры – оставайтесь дома на самоизоляции. Вы нужны нам, вы нужны своим семьям, вы нужны Украине. Наша задача – уберечь вас сегодня", – отметила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"Дорогие украинцы на временно оккупированных территориях! Все очень серьезно. Несмотря на пропаганду – знайте, мы о вас думаем, скорбим – и оставайтесь дома", – обратилась к людям в Крыму и ОРДЛО Мария Ионова.

"Мы никогда не оставим Крым один на один", – подчеркнул Ахтем Чийгоз.

"Защити себя, позаботься о тех, кому нужна защита и помощь сегодня. Гречка нужна не только во время выборов. Оставайтесь дома", – призвала украинцев Ирина Фриз.

"Страны мира мобилизуются для того, чтобы бороться с коронавирусом. И мы не паникуем, а помогаем друг другу", – сказала Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"От каждого из нас зависит, как мы пройдем это испытание. И наша сила нужна в том числе здесь, когда мы помогаем нашим пожилым людям, многодетным семьям – тем, кто нуждается в нашей помощи" – убежден Николай Величкович.

"Ты можешь сидеть дома и страдать, а можешь так же, как на Майдане, приступить к работе – той, которую надо делать – без распоряжений, без дополнительных указаний, просто делать то, что нужно, чтобы помочь", – считает София Федина.

Для того, чтобы стать волонтером проекта "Солидарность" или оставить заявку о помощи, необходимо зарегистрироваться на платформе http://v2020.org.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, фонд Порошенко передал реанимационное оборудование Монастыриской районной больнице, которая стала эпицентром борьбы с коронавирусом в Тернопольской области.

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Автор
Катерина Иванова
Тема
Коронавирус
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
вирус
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Комментарии на сайте не модерированы
Ку Алексей
Ку Алексей
какой шикарный клюв у Петруши под намордником.
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