"Работала не покладая рук, чтобы тянуть детей": новые детали смертельной аварии с такси Uber в Киеве

Еще одной жертвой смертельной аварии в Киеве на Большой Окружной, когда такси на скорости влетело в остановку, стала 41-летняя Елена Булах. У женщины осталось двое детей: 20-летняя дочь и 11-летний сын.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Попрощалась с сыном и пошла на остановку

41-летняя Елена Булах жила неподалеку от места своей гибели. В коммунальной квартире ей с мужем Юрием принадлежат две комнаты.

Сама Лена работала в ларьке, где продают шаурму. Она помогала нарезать овощи для ее приготовления. Раньше она работала тут же недалеко, но недавно Лену перевели на другую точку в районе Святошино.

На месте аварии. В городе

В то злополучное утро, 13 ноября, Елена вместе со своим младшим 11-летним сыном Ваней как раз шла на остановку, чтобы ехать на работу. Ваня последний, кто видел маму живой. Они попрощались, и мальчик пошел в школу.

О гибели мамы сообщил сосед

О том, что Лена погибла, мужу сказали соседи. "Один из соседей возвращался с ночной смены и все это увидел. Лена лежала на остановке уже мертвая. Он позвонил жене, а та уже – Юре", – рассказывает знакомая семьи.

Муж и старшая дочь, 20-летняя Вика, бросились на место трагедии. Маму они еще застали там. "Когда сообщили страшную новость Ване, он сильно плакал. Вика держалась, вероятно, не могла осознать сразу, что произошло. А на похоронах она уже дала волю слезам", – говорит знакомая.

Без мамы остались двое детей. Facebook Ивана Булаха, Виктории Булах

Все время работала, чтобы помогать детям

Семья Лены и Юрия Булах работящая. Муж работает на "Новой почте". У Лены не было современного телефона, только обычный, кнопочный. Поэтому ни у нее, ни у мужа нет своих страничек в соцсетях. Сестры, когда готовились хоронить Лену, с трудом отыскали ее фотографии.

Кроме того, что Лена всю неделю резала салаты для шаурмы, в свободное время вместо отдыха она отправлялась в Нежин. Там у них дачный домик. "Выращивали овощи, фрукты. Она работала не покладая рук, чтобы тянуть семью и двоих детей. Старшая, Вика, учится и работает. Она сейчас живет отдельно. А младший, Ваня, еще школьник", – продолжает знакомая.

Водитель такси Дмитрий Ломакин. Скрин видео

На суде водитель плакал и говорил, что неудачно перестраивался на дороге. 24 канал

Несмотря на нелегкую жизнь, Лена всегда была веселой, открытой и очень отзывчивой. Могла пошутить и никогда не унывала.

У Лены осталась мама и сестры, которые живут в Нежине. Младший ребенок пока остался там с бабушкой. Как они с отцом будут жить дальше, еще не решили. Но о детях станут заботиться и родные погибшей Лены.