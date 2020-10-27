Коллективный иммунитет к COVID-19 может не появиться – ученые

С течением времени иммунитет антител к COVID-19 снижается, поэтому защита после заражения может быть недолговечной.

Доказательства этому обнаружили ученые Имперского колледжа Лондона (Великобритания), пишет Reuters.

Исследователи отслеживали уровни антител у жителей Британии после первой волны коронавируса в марте и апреле 2020 года.

Поначалу наличие антител наблюдалось у 6% населения (примерно в конце июня), но уже в сентябре этот показатель упал до 4,4%. Анализ показал вероятность снижения иммунитета населения перед второй волной инфекций, заявили ученые.

"Мы можем видеть антитела и можем видеть, что их количество уменьшается, и мы знаем, что антитела сами по себе обладают достаточной защитой", – заявила глава отдела инфекционных заболеваний колледжа Венди Барклай.

Также выяснилось, что у переболевших COVID-19 и имевших явные симптомы заболевания пациентов было менее выраженное снижение уровня антител по сравнению с людьми, у которых не было симптомов.

Изменение в уровнях антител не наблюдалось у медработников, возможно, из-за многократного воздействия вируса, считают исследователи.

Выводы ученых пока еще не прошли экспертную оценку, уточняется в статье.

При этом Барклай заявила, что "хорошая вакцина может быть лучше естественного иммунитета".

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Принстонского университета США составили четыре сценария развития пандемии коронавируса на ближайшие пять лет. Самым важным фактором, который повлияет на ее сдерживание, они считают формирование коллективного иммунитета.