Отказались госпитализировать с температурой 42°: в Ривне умер мужчина с COVID-19. Эксклюзив

В Ривне пожилой мужчина Иван Шиманский умер после отказа принять его в инфекционное отделение городской больницы, хотя экспресс-тест подтвердил наличие COVID-19. Местные власти вместе с врачами уверяют, что пенсионер якобы сам отказался от госпитализации. Однако никакого заявления у медиков нет.

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Посоветовали принимать парацетамол

Как рассказала нам его дочь Елена Черниенко, 31 мая отец вернулся с работы с задышкой.

"Еще до этого дней пять он чувствовал себя плохо, температура была невысокой, 37 градусов, потом исчезла. Но появилась задышка, это один из признаков коронавируса. Температура была 38, мама вызвала скорую. Их обоих отвезли в инфекционное отделение городской больницы Ривного", – говорит OBOZREVATEL женщина.

Скорая помощь отвезла мужчину в инфекционку Корреспондент

В больнице пожилому мужчине сделали экспресс-тест, который показал коронавирус. "Но также взяли анализ на ПЦР и сказали, что результат нужно ждать два-три дня. Никакого обследования отцу не проводили, не сделали даже КТ или рентген. Просто вручили письменную консультацию о том, что рекомендуют обратиться к семейному доктору. И все. Никто не предлагал ему лечь в больницу. Назад родителям пришлось ехать на такси самим", – отмечает Черниенко.

Однако вечером у Ивана Матвеевича поднялась температура выше 40 градусов. "Мама рассказывала, что было даже 41-42 градуса. Она позвонила в то инфекционное отделение, спросила, что делать, – вызывать скорую или ехать в больницу? Там посоветовали принимать парацетамол, температура должна упасть. Но если будет плохо себя чувствовать, то вызывать скорую или приезжать самим", – вспоминает Елена.

Однако, несмотря на принятый парацетамол, мужчине становилось хуже. "Мама звонила в скорую, а отец уже не двигался, хотя еще был в сознании. У него градом катились слезы, он понимал, что умирает. В скорой говорили, что бригада уже выехала, но, когда врачи приехали, папа уже умер", – добавила дочь.

В городской больнице Ривного пенсионера не госпитализировали cml.rv.ua

Восемь часов в квартире с трупом

А дальше начался ад. Маме Елены с пяти часов утра до часу дня пришлось находиться в квартире с телом мужа. Никто не ехал забрать труп в морг.

Медики скорой рекомендовали звонить на "102", чтобы наряд приехал и зафиксировал смерть. Однако на полтора десятка звонков в полицию там отвечали: "Ждите, наряд выехал". В 11 утра дочери удалось связаться с руководством полиции, но там сказали, что это не их компетенция, и порекомендовали обратиться к семейному врачу.

В свою очередь, врач отказалась делать справку, мотивируя это тем, что Иван Шиманский уже сдал тест на коронавирус. "Только когда мне удалось дозвониться в областную администрацию заместителю главы, он сообщил, что у них такая ситуация впервые, когда человек умирает, не дождавшись результата теста на COVID-19. Получается, китайскому тесту они не доверяют, а ПЦР-теста еще нет. Поэтому они решают, что же делать, и в какой морг его везти", – рассказывает Елена.

Дочь уверяет, что власти обманывают

Однако женщину возмутило, когда от имени областной власти появилось сообщение, что якобы ее отец отказался от госпитализации, а потом умер.

"Это откровенное вранье! Им нужно было прикрыть этот случай смерти, поэтому они так и заявили. Я спрашивала у родителей, что им сказали в больнице? Там заявили, что надо ждать результата теста. К тому же его даже не обследовали, только взяли анализ и померили давление и температуру. Они даже КТ ему не сделали. Когда я стала открыто писать о том, что это неправда, они срочно созвали брифинг. Заявили, что у них есть пометка в журнале, где написано, что якобы отец отказался от госпитализации. Я сама юрист и знаю, что если человек не хочет в больницу он собственной ру

кой пишет заявление об отказе. Такого документа у них нет", – возмущается Елена.

Хотели заставить покупать лекарства

Как выяснилось при вскрытии, Иван Матвеевич умер от двустороннего воспаления легких. Результатов теста на ПЦР, которые взяли в инфекционном отделении городской больницы, родные до сих пор не получили.

Хотя хоронить Шиманского сказали как умершего от коронавируса. "Мама позвонила и рассказывает, что в ритуальной службе с нее взяли деньги за два катафалка. В одном повезут гроб с телом отца, во втором поедет специальная бригада. Однако по факту приехал обычный бортовой грузовик", – продолжает Елена.

Все похороны супруга Ивана Матвеевича была с температурой. Никто из медиков не поинтересовался контактными лицами умершего от коронавируса мужчины. Только после похорон женщина пошла в поликлинику к семейному врачу, взяла направление в больницу.

Во время лечения у мамы Елены трижды брали тест, но все три раза результат был отрицательным.

Коронавирус

"В больнице мама лежала в отдельном блоке с еще одной пациенткой. Выходить оттуда нельзя. Когда прорвало канализацию в санузле палаты, то женщинам пришлось всем этим дышать два выходных дня, потому что сантехник на работу приходит в понедельник. Также сначала хотели ее заставить платить за лекарства, принесли список необходимых препаратов. Мама отказалась. Потом второй раз принесли. И только на третий раз были все необходимые лекарства. Мама подсчитала за время лечения на нее потратили препаратов на сумму 12-3 тысяч гривен", – поясняет Елена.

Пожилая женщина в полицию обращаться не хочет. Как и дочь-юрист она прекрасно понимает, что, кроме потраченных нервов, ничего не добьется.

"Власти собрали брифинг. Заведующая инфекционным отделением заявила, что якобы родители должны были рано утром приехать в больницу, а отец в журнале написал отказ. Это неправда", – подчеркивает она.

В больнице все отрицают

Заместитель главного врача городской больницы Ривного Игорь Дундюк так прокомментировал ситуацию нам: "Было расследование на уровне города. Мы разбирались в этой ситуации. Доктор, который принимал этого мужчину, говорит, что он был не тяжелым. Но ему предложили лечь в больницу, чтобы понаблюдать, есть ли температура, интоксикация. Но они с супругой отказались. И мужчина расписался в журнале об отказе. Просто дочь живет отдельно, и она была не в курсе ситуации".