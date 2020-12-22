У офиса "Укрбуда" в Киеве устроили стрельбу, причастные задержаны

Во вторник, 22 декабря, неизвестные устроили стрельбу у здания бывшего офиса компании "Укрбуд" в центре Киева, на улице Пушкинской. Злоумышленников задержали и доставили в отделение полиции.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщил корреспондент Владислав Кондратенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца)..

Корреспондент отметил, что сотрудники правоохранительных органов в настоящее время продолжают работать в здании, продолжаются следственные действия.

"Уже всех злоумышленников, кого могли, задержали и отвезли в отделение полиции. Также представители якобы новых собственников этого здания, которое ранее было в собственности компании "Укрбуд", сюда позовут и экономистов, и людей, которые будут лично считать, какие убытки уже понесли новые владельцы этого здания", - отметил Владислав Кондратенко.

Корреспондент добавил, что на видео, где зафиксирован инцидент, видно, как неизвестные вступили в схватку с полицией.

"Действительно, они пришли, чтобы захватить это здание, с оружием. На видео так же видно, что были и взрывы. По предварительной информации, пострадали несколько охранников и они госпитализированы. На место также прибыли представители нардепа Максима Микитася. Они говорят, что Максим Микитась к этому абсолютно никаким образом не причастен, это не был абсолютно никакой рейдерский захват и что люди, которые сейчас являются владельцами этого здания, получили его незаконно", - сообщил Владислав Кондратенко.

В то же время, корреспондент не подтвердил, что участие в этом событии принимал Сергей Лещенко. Он отметил, что на тот момент, когда съемочная группа прибыла на ул. Пушкинскую, возле бывшего офиса "Укрбуда" находились представители новых владельцев здания, представители экс-нардепа Микитася и правоохранители.

Известно, что курировал всем фигурант множества скандалов по захвату собственности криминальный авторитет "Леший" (Сергей Лещенко). Сейчас группа задержанных находится в Подольском изоляторе.