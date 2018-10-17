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"У них не было шанса": всплыли подробности гибели пилотов Су-27

12.9тЧитать материал на украинском

У пилотов рухнувшего истребителя Су-27 во время международных учений "Чистое небо-2018" в Винницкой области, не было возможности катапультироваться.

Об этом OBOZREVATEL рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, самолет сорвался в "штопор", поэтому у пилотов не было шансов спастись.

"У пилотов был выбор, либо катапультироваться, и машина упала бы на поселок жилой, либо пытаться отвести самолет в сторону. Помните Скниловскую трагедию под Львовом? Там летчикам повезло, что самолет был ровно над землей, и они смогли катапультироваться. А здесь самолет падал практически сорвавшись в "штопор", и, конечно, у них не было шанса", - заявил Олег Жданов.

По его словам, одной из версий трагедии скорее всего является отказ техники.

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"Тут надо вопрос ставить намного шире, потому что вся наша авиация советских времен, как бы мы не рассказывали о наших победах, но машинам возраст 40-50 лет. Даже если мы проводим ремонты, то вероятность отказа техники максимальная из-за возраста ", - объясняет эксперт.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с 8 по 19 октября на территории Хмельницкой и Винницкой областей проходят многонациональные военные учения Clear Sky 2018.

16 октября примерно в 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) при выполнении учебно-боевого полета упал самолет Су-27. Оба пилота погибли.

Одной из жертв ЧП оказался военный летчик I класса, полковник Иван Петренко, который участвовал в совместных полетах украинских авиаторов и готовил летный состав.

По информации благотворительного фонда "Вернись живым" в Facebook, вторым пилотом был военнослужащий Нацгвардии США (US National Guard). Эту информацию подтверждает пресс-служба Командование ВВС США в Европе и Африке. Сначала такую ​​же информацию обнародовал и Генштаб ВСУ, однако позже информация об американском летчике была удалено.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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Свинарылых Мышебрат
Свинарылых Мышебрат
орать слава урине и управлять самолетом не одно и тоже, и при сваливании в штопор самолет не управляем, пока его не вывести из него. так что свын с пиндосом никуда ничего не уводили, а просто обосрались и людям внизу просто повезло, что на них не упали.
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pompadur marselina
pompadur marselina
Кстати, катапультироваться из сушки можно в любом положении машины в воздухе! Только последствия могут быть непредсказуемы. Летчик- испытатель А.Квочур (на авиасалоне в Ле-Бурже) при выходе из крутого пике на высоте всего около 50 метров катапультировался и остался жив- здоров.
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pompadur marselina
pompadur marselina
Хлы, а вы собираетесь заплатить семье убиенного вами американского хероя 5 млн. зеленых денег? Или как всегда-" ми не виноватые, эта усе путин!"?
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Ботексный ХЛО Вован
Ботексный ХЛО Вован
pompadur marselina,не твое козляче дело, пошел нахуй козлина вонючая.
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