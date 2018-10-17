"У них не было шанса": всплыли подробности гибели пилотов Су-27

У пилотов рухнувшего истребителя Су-27 во время международных учений "Чистое небо-2018" в Винницкой области, не было возможности катапультироваться.

Об этом OBOZREVATEL рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, самолет сорвался в "штопор", поэтому у пилотов не было шансов спастись.

"У пилотов был выбор, либо катапультироваться, и машина упала бы на поселок жилой, либо пытаться отвести самолет в сторону. Помните Скниловскую трагедию под Львовом? Там летчикам повезло, что самолет был ровно над землей, и они смогли катапультироваться. А здесь самолет падал практически сорвавшись в "штопор", и, конечно, у них не было шанса", - заявил Олег Жданов.

По его словам, одной из версий трагедии скорее всего является отказ техники.

"Тут надо вопрос ставить намного шире, потому что вся наша авиация советских времен, как бы мы не рассказывали о наших победах, но машинам возраст 40-50 лет. Даже если мы проводим ремонты, то вероятность отказа техники максимальная из-за возраста ", - объясняет эксперт.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с 8 по 19 октября на территории Хмельницкой и Винницкой областей проходят многонациональные военные учения Clear Sky 2018.

16 октября примерно в 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) при выполнении учебно-боевого полета упал самолет Су-27. Оба пилота погибли.

Одной из жертв ЧП оказался военный летчик I класса, полковник Иван Петренко, который участвовал в совместных полетах украинских авиаторов и готовил летный состав.

По информации благотворительного фонда "Вернись живым" в Facebook, вторым пилотом был военнослужащий Нацгвардии США (US National Guard). Эту информацию подтверждает пресс-служба Командование ВВС США в Европе и Африке. Сначала такую ​​же информацию обнародовал и Генштаб ВСУ, однако позже информация об американском летчике была удалено.