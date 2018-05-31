"У них будет шок!" Бабченко потроллил ФСБ после своего "воскрешения"

Российский журналист Аркадий Бабченко, "убийство" которого оказалось инсценировкой в рамках спецоперации СБУ, заявил, что на некоторое время он перестанет беспокоиться за свою жизнь.

Как написал он на своей странице в Facebook, следующие несколько месяцев станут лучшими за последние годы.

"Закончилось. Не пристрелят. Сейчас пару дней у них будет шок, потом пару недель они будут обтекать, потом пару недель их будут драть во все щели за проваленную операцию, даст Бог, кого-то и уволят, тогда вообще есть много времени. Если даже и не уволят, то все равно несколько месяцев понадобится на выстраивание новых схем, поиск нового исполнителя, поиск оружия, завоз денег и прочие технические детали", - написал он.

Бабченко отметил, что у него есть в запасе пару месяцев до "начала новой охоты".

"По-моему, это будут лучшие пару месяцев за последние годы моей жизни. Хожу. Улыбаюсь. Хорошо, б*я. Довооольный... Поспать бы еще. Устал я чета", - сказано в публикации журналиста.

В то же время в комментариях его призвали все-же не расслабляться и быть осторожней.

"Аркаша, они оправятся за месяц-полтора. Не расслабляемся. И, кстати, будут действовать изощреннее, и другими способами", - написал российский публицист Александр Сотник.

"Стрелять точно не будут. Могут травануть. Не бухайте с малознакомыми людьми", "Не расслабляйтесь, пожалуйста и будьте очень осторожны. Никто никогда не знает, что у психов в голове!", "Голубчик вы мой!! Смешно - вчера купила розы вам на могилку, а там нечётное количество... Думаю - вынуть одну? Потом, не, пусть как живому", - прокомментировали запись пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, о якобы убийстве Бабченко стало известно ночью 29 мая.

Сообщалось, что в него стреляли, после чего он "умер" в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала "фоторобот" предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак сообщил, что все это было инсценировкой и речь идет о спецоперации СБУ по поимке заказчика убийства журналиста.