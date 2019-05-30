"У них больше совести": Лебединский прокомментировал решение украинских артистов уйти в политику

Желание украинских артистов баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду – хороший тренд для украинской политики после победы на выборах президента бывшего шоумена Владимира Зеленского.

У артистов больше души и совести, чем у вороватых и маразматичных политиканов, – прокомментировал решение ряда украинских артистов уйти в политику OBOZREVATEL музыкант Алексей "Профессор" Лебединский.

Напомним, на днях появилась информация, что Олег Винник, Виктор Павлик и Ольга Полякова, якобы могут уйти в политику. Сегодня, 30 мая, продюсер Винника опроверг эту информацию, Павлик пока не комментирует, а вот Полякова уже намерена создать свою политическую партию.

Ольга Полякова и Олег Винник feme.ua

"Я хорошо об этом думаю, потому что другие показали себя алчным непрофессиональным г*вном. У артистов больше души и больше совести. Теперь люди пусть проанализируют, к чему привели действия "профессионалов". Хорошему человеку легче освоить новое дело, чем доверяться изначально вороватым и маразматичным политиканам", – уверен он.

На уточнение OBOZREVATEL, возможен ли такой тренд в России, гражданином которой пока является Лебединский, он ответил, что "там все контролируемо".

"Если только ля цирка позволят, как выдвижение Собчак. Все контролируемо", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, волчицы в шоке: у Винника прокомментировали его уход в политику

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.