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"У них больше совести": Лебединский прокомментировал решение украинских артистов уйти в политику

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Желание украинских артистов баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду – хороший тренд для украинской политики после победы на выборах президента бывшего шоумена Владимира Зеленского.

У артистов больше души и совести, чем у вороватых и маразматичных политиканов, – прокомментировал решение ряда украинских артистов уйти в политику OBOZREVATEL музыкант Алексей "Профессор" Лебединский.

Напомним, на днях появилась информация, что Олег Винник, Виктор Павлик и Ольга Полякова, якобы могут уйти в политику. Сегодня, 30 мая, продюсер Винника опроверг эту информацию, Павлик пока не комментирует, а вот Полякова уже намерена создать свою политическую партию.

Ольга Полякова и Олег Винник

Ольга Полякова и Олег Винник

feme.ua

"Я хорошо об этом думаю, потому что другие показали себя алчным непрофессиональным г*вном. У артистов больше души и больше совести. Теперь люди пусть проанализируют, к чему привели действия "профессионалов". Хорошему человеку легче освоить новое дело, чем доверяться изначально вороватым и маразматичным политиканам", – уверен он.

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На уточнение OBOZREVATEL, возможен ли такой тренд в России, гражданином которой пока является Лебединский, он ответил, что "там все контролируемо".

"Если только ля цирка позволят, как выдвижение Собчак. Все контролируемо", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, волчицы в шоке: у Винника прокомментировали его уход в политику

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Темы
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019Борьба с коррупцией в Украине
Персоны
Алексей ЛебединскийОля ПоляковаВладимир ЗеленскийОлег ВинникВиктор ПавликКсения Собчак
Место
Украина
Теги
РоссияНовости РоссииВыборы 2019выборы в Украине
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Grich Lara
Grich Lara
Ну да,ну да, Maruv и иже с ней в Раду срочно,без нее никакой совести в парламенте не появится,и потом интересно, где это артисты которые из-за славы способны сожрать любого ближнего своего коллегу,вдруг стали «совестью и честью»,автор и в самом деле верит в то,что написал,прямь как в советских фильмах
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Пигин Макс
Пигин Макс
Потрясающий долболоб!!!
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