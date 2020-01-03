У него украли речь для Зеленского: кто такой Улас Самчук и чем он известен

В новогоднем обращении президента Украины Владимира Зеленского нашли плагиат на статью классика украинской литературы Уласа Самчука "Нарід чи чернь?".

При этом изначальный посыл произведения был искажен до неузнаваемости, несмотря на заимствование обращением Зеленского оригинального текста. О чем еще писал автор "Народу чи черні?" Улас Самчук и чем он известен, разбирался OBOZREVATEL.

Улас Самчук wikipedia

Кто такой Улас Самчук

Писатель, журналист и политик, Улас Самчук родился 20 февраля 1905 года в селе Дермань на Ровненщине. Был призван в польское войско, откуда дезертировал и долгое время жил в Веймарской Германии. В Германии же Самчук обучался во Вроцлавском университете и публиковал свои первые рассказы.

Позднее он перебрался в Чехословакию, где присоединился к Организации Украинских Националистов (ОУН-м) и в 1941 году, в составе одной из походных групп ОУН вернулся в Украину, в город Ровно. Там Самчук был редактором газеты "Волынь", в которой работал вместе со знаменитой украинской поэтессой Оленой Телигой и Александром Петлюрой – братом главы Директории УНР Симона Петлюры. Был членом правительства Украинской Народной Республики.

С 1944-го по 1948 год писатель жил в Германии, где основал "Творческое Украинское Движение". В 1948 году он эмигрировал в Канаду. Улас Самчук скончался 9 июля 1987 года в канадском городе Торонто.

Улас Самчук – "Нарід чи чернь?"

Статья "Нарід чи чернь?" была написана Уласом Самчуком в 1941 году. Это произведение напоминает о важности национальной идентичности и украинского языка, о том, как важно оставаться украинцем – в мыслях, поступках, традициях и привычках. В противном случае, предупреждал Самчук, народ превратится в серую массу, а личности и индивидуальности – в послушную толпу черни.

Творчество Уласа Самчука

Самое известное произведение Уласа Самчука – это трилогия "Волынь", которая принесла писателю всемирную славу. Кроме того, перу Самчука принадлежат романы "Мария" и "Горы говорят", в которых поднимались крайне острые на момент написания темы: Голодомора в Украине и борьбы гуцулов с венграми. В общей сложности Улас Самчук создал шестнадцать романов, ряд повестей, рассказов и статей. Работы Уласа Самчука включены в украинскую школьную программу.

Улас Самчук wikipedia

Как сообщал OBOZREVATEL, в новогоднем обращении к народу Зеленский 30 раз употребил различные термины в мужском роде, в то время как женщина была упомянута только раз и то в роли домохозяйки. За это его упрекнули в сексизме.

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