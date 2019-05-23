"У него чумка?" Соколова высмеяла показуху с хоккеем Путина

Украинская журналистка Янина Соколова высмеяла ажиотаж в российских СМИ вокруг хоккейного матча, в котором сыграл президент России Владимир Путин.

Она упрекнула население страны-агрессора в создании культа личности и прошлась по его старанию выставить своего лидера всесильным. Сатирический спич, посвященный навязчивой кремлевской пропаганде, телеведущая озвучила в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Эти знаменитые депутаты, Ротенберги, губернаторы ох*ели от того, что им теперь после тренировки по дзюдо нужно х*рячить в секцию по хоккею. А когда нюхать кокаин и нюхать "Мисс Россия"? Ну, то есть, думать о стране и руководить областями?" – высмеяла она принуждение российских топ-чиновников выходить с Путиным на лед.

Кроме того, журналистку смутило то, что все игроки пытались избегать приближения к Путину во время игры, чтобы не испортить образ идеального хоккеиста.

"Я не знала, что у Путина чумка! Почему все от него отстраняются? Или у него бешенство? Это же его Шойгу заразил! А Шойгу в поле покусала лисица. Туда потом пригнали 40 "Градов" и расх*рячили все поле вместе с лисицами. А по документам прошло как плановые учения", – с сарказмом говорит Соколова.

"Все, не могу это дальше смотреть. Там никакого развития и никакой драматургии. Просто от начала и до конца – Путин п*здатый. Путин настолько п*здатый, что играет в хоккей даже лучше, чем Фетисов и Буре", – добавила телеведущая.

Янина Соколова

После этого она обратилась к россиянам с вопросом о том, зачем они создают культ личности и добровольно обманывают себя тем, что их президент якобы всесилен в любой сфере деятельности.

"И обманываете президента, что он все может. А вот если он поверит, что может летать? Кто ему скажет, что он не может? Залезет на Останкинскую башню и сиганет. Но не разобьется – там под Останкинской башней 15 метров г*вна", – подытожила Соколова, намекая на тотальную пропутинскую пропаганду российских СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова высмеяла российских пропагандистов, которые посвятили целый сюжет катанию президента России Владимира Путина на породистой лошади.

Также в эфире своего шоу она доказала, что Путин — нацист. Журналистка напомнила, что россияне всех обвиняют в яростном национализме, при этом сами, не стесняясь, в эфирах пропагандистских передач предлагают расстрелять и уничтожить украинцев, сбросить на Киев атомную бомбу.

Также Соколова ярко высмеяла желание Путина вмешиваться в конфликты по всему миру и рассказала, что, помимо войн, дает ему выброс адреналина.

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