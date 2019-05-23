ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

"У него чумка?" Соколова высмеяла показуху с хоккеем Путина

2.6тЧитать материал на украинском

Украинская журналистка Янина Соколова высмеяла ажиотаж в российских СМИ вокруг хоккейного матча, в котором сыграл президент России Владимир Путин.

Она упрекнула население страны-агрессора в создании культа личности и прошлась по его старанию выставить своего лидера всесильным. Сатирический спич, посвященный навязчивой кремлевской пропаганде, телеведущая озвучила в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Эти знаменитые депутаты, Ротенберги, губернаторы ох*ели от того, что им теперь после тренировки по дзюдо нужно х*рячить в секцию по хоккею. А когда нюхать кокаин и нюхать "Мисс Россия"? Ну, то есть, думать о стране и руководить областями?" – высмеяла она принуждение российских топ-чиновников выходить с Путиным на лед.

Кроме того, журналистку смутило то, что все игроки пытались избегать приближения к Путину во время игры, чтобы не испортить образ идеального хоккеиста.

Новости
"Из г*вна и палок": Соколова высмеяла "ноу-хау" Путина для россиян

"Я не знала, что у Путина чумка! Почему все от него отстраняются? Или у него бешенство? Это же его Шойгу заразил! А Шойгу в поле покусала лисица. Туда потом пригнали 40 "Градов" и расх*рячили все поле вместе с лисицами. А по документам прошло как плановые учения", – с сарказмом говорит Соколова.

"Все, не могу это дальше смотреть. Там никакого развития и никакой драматургии. Просто от начала и до конца – Путин п*здатый. Путин настолько п*здатый, что играет в хоккей даже лучше, чем Фетисов и Буре", – добавила телеведущая.

Янина Соколова

Янина Соколова

После этого она обратилась к россиянам с вопросом о том, зачем они создают культ личности и добровольно обманывают себя тем, что их президент якобы всесилен в любой сфере деятельности.

"И обманываете президента, что он все может. А вот если он поверит, что может летать? Кто ему скажет, что он не может? Залезет на Останкинскую башню и сиганет. Но не разобьется – там под Останкинской башней 15 метров г*вна", – подытожила Соколова, намекая на тотальную пропутинскую пропаганду российских СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова высмеяла российских пропагандистов, которые посвятили целый сюжет катанию президента России Владимира Путина на породистой лошади.

Также в эфире своего шоу она доказала, что Путин — нацист. Журналистка напомнила, что россияне всех обвиняют в яростном национализме, при этом сами, не стесняясь, в эфирах пропагандистских передач предлагают расстрелять и уничтожить украинцев, сбросить на Киев атомную бомбу.

Также Соколова ярко высмеяла желание Путина вмешиваться в конфликты по всему миру и рассказала, что, помимо войн, дает ему выброс адреналина.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персоны
Янина СоколоваВладимир Путин
Место
Украина
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
3
74
Смешно
5
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Павлович Антон
Павлович Антон
Просто в рф кроме Путина никто не умеет играть в хоккей, кидать через плече, ловить рыбу, летать, нырять и самое главное нагло пиздеть. Хуйлостан тупо сливает Хуйлу по всем позициям и во всех отношениях.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
сявка
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Иванов Петр
Иванов Петр
Это канабис или раковые осложнения говорят?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Блоги / мнения