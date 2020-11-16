Диабет повлек осложнения: подробности смерти от коронавируса новоизбранного мэра Конотопа

На Сумщине от коронавируса скончался новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Несмотря на то, что поначалу болезнь отступила, и мэр даже сообщил, что вот-вот приступит к своим обязанностям, организм так и не смог справиться с осложнениями, вызванными диабетом.

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Был болен диабетом

Многие, кто знал Александра Лугового, сейчас в растерянности. Никто не мог предположить, что 53-летний мужчина не сможет справиться с болезнью.

Жители села Кузьки Конотопского района, где находится дом избранного мэра, говорят, что первое время, пока он еще не знал, что болен, много встречался с людьми. Однако вскоре ему пришлось лечь в больницу, тест подтвердил коронавирус. Сначала он лечился в Конотопе, но потом переехал в одну из столичных больниц.

Последнее фото Лугового из больницы. Он был уверен, что болезнь отступила. Facebook Александра Лугового

"Он был болен сахарным диабетом, видимо, поэтому коронавирус и дал осложнение. Он еще молодой мужчина, сильный. Много работал. О нем можно рассказать много хорошего. Он работал в Конотопской районной администрации у нас, потом был депутатом Конотопской районной рады. К нему со своими проблемами можно было прийти и не в часы приема. Никогда не отказывал, всегда выслушивал и старался помочь", – рассказывает местная жительница Людмила.

Год назад случилась беда в семье

У Александра Петровича было два сына. Но год назад в семье случилась трагедия – старший сын покончил с собой, застрелился. Говорят, что оставил записку. Мол, никого ни в чем не обвинял.

"Он сильно переживал это горе. Никто так и не знает, что могло его сына подтолкнуть к такому поступку. Он тут у нас был фермером, занимался разведением красной и черной смородины, дела у него шли неплохо. Был женат, осталось двое деток. Как отец, хозяйственный, крепко стоял на ногах", – говорит местный житель на условиях анонимности.

Переживал из-за гибели сына Facebook Александра Лугового

Давно считали своим мэром

По мнению жителей села, такая трагедия тоже могла ослабить здоровье нового мэра.

Кстати, многие в Конотопе голосовали за Лугового, когда он не мог сам вести предвыборную компанию из-за коронавируса. "Он хоть уже с людьми и не встречался, но его многие поддерживали. Потому что он наш, местный. Простой мужик, не зазнавался", – говорит один из жителей села Валентин.

"Я сегодня утром пошел на базар, еще не знал о смерти Лугового. Там продавец женщина чуть не плачет. Она мне и говорит: "Слышали, наш мэр умер?". Его тут давно своим мэром считали. Он очень справедливый был. Дом построил, брал у людей в аренду землю и хорошо за нее платил. Лучше всех в районе", – говорит сельский голова Игорь Новиков.

В последнее время Луговой работал заместителем начальника в Конотопском райавтодоре.