''У нас война!'' Епифаний сделал важное заявление о главе РПЦ Кирилле

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний сообщил, что не поминает во время службы в церкви главу РПЦ патриарха Кирилла.

В интервью телеканалу "Прямий" Епифаний отметил, что не будет делать этого из-за войны на Донбассе, которую развязала Российская Федерация, оккупировавшая до этого Крым.

"В настоящее время я не поминаю, потому что мы находимся в состоянии войны. И поэтому украинский народ не воспринимает того, чтобы новоизбранный предстоятель поминал имя российского патриарха", — заявил Епифаний.

Отметим, поминовения предстоятелей поместных православных церквей в строгом согласовании их мест в диптихе является одним из ключевых признаков церковного общения между ними.

В мире есть 14 признанных поместных православных церквей. Первым в этом списке идет Вселенский патриарх, а украинская церковь после получения Томоса будет иметь 15 место.

Митрополит Епифаний Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Епифаний рассказал, как Москва вставляла палки в колеса Украине. По его словам, Москва внушала архиереям безумную ложь, пытавшись даже угрожать.