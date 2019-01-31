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''У нас война!'' Епифаний пояснил, почему помянул Кирилла

1.7тЧитать материал на украинском

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний объяснил, почему во время литургии помянул патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"Многие спрашивают меня: почему вы поминаете в диптихе патриарха Кирилла, вы же не поминали его после избрания предстоятелем, до получения Томоса? Да, я его не поминал, потому что мы находимся в состоянии войны, но в то время, когда я мог это делать как предстоятель, потому что до Томоса у меня не было юридических предписаний, что я должен поминать в диптихе патриарха Кирилла", - рассказал он в интервью журналистке Соне Кошкиной (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Митрополит пояснил поминовение каноническими законами. "Я этого не делал, когда это зависело от меня, но когда я получил из рук Вселенского Патриарха Томос, в котором четко прописано, что, согласно преданию святых отцов, предстоятель православной церкви должен поминать всех блаженнейший патриархов и других предстоятелей православных церквей, которые входят в диптих", - отметил он.

Он напомнил, что помянул Кирилла в День Рождества Христового.

Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний

"Представляете себе, если я, совершая богослужения, нарушил бы законы Томоса. То есть я этого не сделал, хотя было много просьб, чтобы я не поминал Кирилла, но это было бы прямое нарушение норм Томоса", - подчеркнул глава ПЦУ.

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При этом Епифаний добавил, что патриарх Кирилл во время рождественской службы по именам не упомянул никого, а только в целом назвал всех, без имен.

"Четко видно, кто себя отсекает от единства. Мы стремимся к единству православного мира", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний во время рождественской божественной литургии 7 января помянул предстоятеля РПЦ Кирилла и других московских иерархов, которые выступали против автокефалии украинской церкви.

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Тема
Православная церковь Украины
Персоны
Митрополит ЕпифанийСоня Кошкина, LBПатриарх Кирилл
Место
Украина
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ватоправославного Кирюшу упоминать лучше как безвременно ушедшего. У свечку ему, на коня.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
На путь раскола стали сетанты-автофекалисты из СЦУ (ПЦУ). Недаром эту секту до сих пор не признала ни одна из Поместных Православных Церквей
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Бешенство Ватки, если я не прав то напомните мне какая из Поместных Церквей официально признала СЦУ (ПЦУ) или кто из православных иерархов кроме стамбульского папы поздравил с назначением нового главаря секты
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Крымчанин Юрий, кто бы говорил, ватный сектант.
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