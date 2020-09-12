У нас страшная цифра умерших от COVID-19, – Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов забил тревогу из-за рекордного показателя смертности от коронавируса в Украине.

Во время брифинга он отметил, что 11 сентября от болезни умерло 72 украинца, и призвал граждан соблюдать установленные правила безопасности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У нас сегодня страшная цифра по количеству людей, которые ушли из жизни из-за COVID-19 – 72 человека. Я прошу вас, уважаемые украинцы, подумайте о своем здоровье, о жизни своих близких, которых вы можете просто заразить коронавирусом и это может иметь фатальные последствия", – предупредил глава Минздрава.

"Соблюдайте все правила, разработанные Минздравом. Это направлено на то, чтобы уменьшать количество заболевших, чтобы уменьшался риск вашего инфицирования. Они просты – маска, дистанция и чистые руки. Будьте здоровы", – обратился Степанов к украинцам.

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