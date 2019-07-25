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"У нас страна плебеев?" Разумков "взорвался" из-за оскорблений Дроздова

1.3т Читать материал на украинском

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков раскритиковал журналиста Остапа Дроздова за то, что он назвал украинцев "плебеями".

Дроздову не понравились результаты выборов в Верховную Раду, в частности, разгромная победа "Слуги народа". Разумков же отреагировал на слова журналиста после того, как они были продемонстрированы в прямом эфире "Право на владу".

"О чем вообще говорить? 73% проголосовали за Зеленского. У нас страна плебеев? Это нормальное отношение к людям этой страны, которые пришли и сделали свой осознанный выбор? Нравится тебе или нет, но это их выбор! Не твой! И если ты позволяешь себе называть людей плебеями, то как тогда они должны называть тебя?" - возмутился Разумков.

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"Я тоже много чего думаю о своих оппонентах, но я не допущу, чтобы кто-то из нас так высказывался о людях, которые за них проголосовали", - добавил он.

Разумков ответил Дроздову

Разумков ответил Дроздову

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Разумков также намекнул на "посадки" старых скандальных политиков.

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Персоны
Дмитрий Разумков Остап Дроздов
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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Evg Proliski
Evg Proliski
Все правильно сказав Дроздов. Разумков - вождь плебеїв, подобається це йому чи ні.
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